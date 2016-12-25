Новогодние каникулы начались, и родители придумывают, чем занять ребенка в свободное время, как не дать любимому чаду заскучать. TUT.BY приготовил список мест и мероприятий в Гродно, посещение которых поможет сделать праздничный период нескучным для детей и взрослых.





Резиденция Деда Мороза на базе отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика»

Резиденция открылась 16 декабря выступлением цирковых артистов, аниматоров и сказочных героев и готова предложить детям развлечения на любой вкус: катание на собачьих упряжках, угощение жареным на костре салом, общение с животными. В резиденции работают и торговые ряды, где можно купить сувениры и согреться горячими напитками. Новогодний сезон с представлениями здесь будет продолжаться до 15 января. Жилище Деда Мороза располагается в Пышках, входной билет стоит 9,99 рублей, в его стоимость входит подарок.



Фото: vk.com/club124671434

Резиденция Деда Мороза в домике смотрителя Августовского канала

Главный Дед Мороз Гродненщины живет у шлюза Домбровка. Вместе со Снегурочкой они и составят компанию тем, кто решит в новогодние праздники посетить Августовский канал. Целый месяц — с 15 декабря по 15 января — детей и взрослых там ждут новогодние забавы. Гости смогут пообщаться с героями мультфильмов и загадать желание на волшебном мосту, отправить новогоднее поздравление, подкрепиться блинами с чаем, научиться рукоделию у Снегурочки. В программу добавится каток и катания на конях, если погода будет подходящая.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Снежная горка на площадке «ZimaCity»

Покататься на горке из искусственного снега и катке с наступлением морозной погоды горожане смогут на площадке возле «OldCity». Снег, как и в прошлом году, будет производить специальная снежная пушка. Для желающих будет работать прокат специальных надувных ватрушек.



Фото: s13.ru, носит иллюстративный характер

Новогодние представления в Театре кукол

В этом году помогать Деду Морозу поздравлять маленьких гродненцев будут Шарик и кот Матроскин. По замыслу авторов представления, им предстоит отыскать затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кроме этой увлекательной, почти детективной истории, маленькие зрители увидят спектакль «Лучший подарок на Новый год, или Атака клонов» (стоимость 6 рублей).



Фото: grodnolyalka.by, носит иллюстративный характер

Представление ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»

С 19 декабря по 8 января в зале ансамбля «Белые росы» можно будет попробовать сладкий снег, побывать на ярмарке со «смешными» товарами, сделать серпантин из кожуры мандарина и, конечно, посмотреть музыкальное действо — интерактивную сказку «Хрустальное сердце Снегурочки», соединяющую в себе фольклор, эстраду и маскарад (вход — 10 рублей).

Праздничная программа на площади Ленина

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи предложат вам развлечения на любой вкус. Конкурсы, подарки, почта Деда Мороза, праздничная анимация и, аттракционы, экскурсии на лимузине ждут вас 16 декабря — 14 января с 18.00.

Праздник в Драмтеатре

15 — 31 декабря, 10.00, 12.30, 15.00 в драматическом театре пройдут утренники, хозяином которых станет домовенок Кузя. Он очень хочет показать детям приготовленные для них сюрпризы, но для этого придётся помочь Кузе отыскать сказки из волшебного сундучка, украденные Бабой Ягой и Кикиморой. Ребят ждут конкурсы, загадки, хороводы и танцевальные состязания. А в качестве главного приза детям покажут спектакль «По щучьему веленью» (стоимость билета 6 рублей).



Фото: drama.grodno.by

Новогодняя программа в поместье «Коробчицы»

С 16 по 15 января поместье «Коробчицы» предлагает тематические анимационные программы «Калядкі каля Зюзінай хаткі» (на территории Лукоморья, которые находится за детской площадкой) и «Бумажная вечеринка» (в здании Скарбец). Любимые зимние персонажи во главе с богом зимы Зюзей составят отличную компанию для проводов старого и встречи нового года. Телефон: 8 (033) 656-50-90, 8 (029) 357-10-81.



Фото: maentak.grodnomk.by, носит иллюстративный характер

Новогодние ярмарки

Советская площадь в Гродно 22, 23, 29, 30 декабря 2016 года и 5 января 2017 года с 11.00 до 19.00 превратится в шумную и красочную ярмарку. А на улице Советской в новогодний период с 20.12.2016 г. по 15.01.2017 г. с 11.00 до 18.00 разместится рождественская выставка-ярмарка мастеров народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт». Если вы любите тёплые и уютные вещи ручной работы, то именно здесь вы найдёте что-то, что сделает ваш семейный праздник колоритнее.

Новогодние экскурсии в гродненском зоопарке

Гродненский зоопарк традиционно организует новогодние экскурсии для детских групп 26 — 29 декабря и 4 — 6 января 2017 г. в 11.00 и 14.00. Сама экскурсия стоит 20 рублей на группу, плюс входной билет на ребёнка — 3 рубля.



Фото: grodnozoo.by, носит иллюстративный характер

Новогодние утренники в детских комнатах и центрах

Новогодний утренник «Первая снежинка» в Бим-Бом 2016 для малышей 1−4 года с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет 29 декабря в 10.30 и 12.30 5 января в 10.30. Детей 4−10 лет там же ждет новогодний квест «Дело о пропаже новогодних подарков» 26 декабря в 17.00, 19.00, 29 декабря — в 17.00, 19.00, 5 января — в 17.00, 19.00. Стоимость участия в одном из праздников 13 рублей, записаться можно по телефону +375292330032. Игровая комната Лукоморье приглашает на встречу с Симкой из Фиксиков, Дедом Морозом и Снегурочкой 26 — 27 декабря в 10.30, 18.00, 28 декабря в 10.30 (стоимость 13 рублей).

Детское ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

Ледовый дворец спорта приглашает на грандиозное ледовое шоу для всей семьи 29 декабря в 19.00. Стоимость билетов 15 — 25 рублей, детям до 7 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.

Новогодние фантазии от творческого проекта Антрисоль и детского клуба «Лето»

Малышей от 2 до 4 с половиной лет 28 декабря и 3 января в 11.00, 16.00 и 18.00 по адресу ул. Ст. Батория 8б (2 этаж) ждет настоящая зимняя сказка. Новогодний праздник с играми, театром, живой музыкой и, конечно, Дедом Морозом — отличный вариант для творческого отдыха с самыми маленькими. Стоимость входа 12 рублей, для братиков и сестричек — скидки.



Фото: предоставлено организаторами

29 декабря и 6 января в 12.00, 16.00 и 18.00 по этому же адресу дети смогут посетить интерактивную новогоднюю фантазию «Теплое сердце» по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Снежная королева». Вход — 12 рублей. Предварительная запись на оба праздника по телефону 8 (029) 888-28-99.