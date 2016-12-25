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Рябов: зимы до конца года не будет

26.12.2016 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Синоптики обещают на новогодние праздники спокойную погоду, но в начале недели ожидается сильный ветер, сообщили в Гидромете.

"На новогодние праздники ожидается спокойная погода. 31 декабря — 1 января в отдельных районах страны ожидаются мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0 — минус 5, по югу при прояснениях до минус 7, максимальная днем от минус 3 до плюс 3", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Оранжевый" ветер

Он также отметил, что в начале недели в Беларуси будет ветрено и в связи с этим Гидромет вынес предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении, которое соответствует оранжевому уровню опасности.

"27 декабря ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. 28 декабря, в среду также сохранится сильный порывистый ветер", — сказал Рябов.

Новогодняя оттепель

Синоптик также отметил, что в последнюю неделю уходящего года, ожидается теплая, но неустойчивая погода и зима до конца года в Беларусь не придет.

"В первой половине недели погоду в стране будет формировать циклон, который будет смещаться с Балтийского моря, через наши северо-восточные районы, он принесет ветреную и оттепельную погоду", — сказал Рябов.

Во вторник ожидаются мокрый снег, дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, температура в течение суток будет от минус 1 градуса до плюс 4, рассказал собеседник агентства.

В среду на большей части территории страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, усиление ветра порывами до 15- 20 метров в секунду, температура в течение суток от 5 градусов до плюс 2 градусов тепла, отметил Рябов.

Ветер поутихнет

По словам синоптика, начиная с четверга и до конца недели, с ростом атмосферного давления, погода улучшится — ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится.

"В четверг ночью и утром в отдельных районах республики небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью 3-9 мороза, днем 0-минус 5", — сказал он.

В пятницу 30 декабря также преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны возможен кратковременный снег, днем мокрый снег. Температура ночью 0 — минус 7, при прояснениях до минус 9, а днем от минус 4 — до плюс 2, рассказал Рябов.

 
Теги: Минск
 
 
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Гидромет объявил штормовое предупреждение в связи с сильным ветром в начале недели.

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