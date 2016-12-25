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Число погибших от употребления концентрата для ванн в Иркутске растет
26.12.2016 11:04 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» достигло 76.
Об этом сообщает
По данным министерства, в больницах сейчас остаются 18 пострадавших от отравления. 20 человек выписаны за прошедшую неделю, девять покинули лечебные учреждения самовольно.
В Иркутской области с 17 по 26 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В пятницу сообщалось о 75 скончавшихся.
В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.
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В Иркутске число жертв отравления концентратом для ванн «Боярышник» достигло 76.
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