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В Лепельском районе МАЗ насмерть сбил пешехода
Смертельный наезд произошел 25 декабря, в 20.50, вблизи деревни Боровка Лепельского района.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 29-летний водитель МАЗа, житель Городка, ехал по трассе М3 Минск — Витебск и на 169 километре дороги совершил наезд на переходившую проезжую часть справа налево 49-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она была обозначена световозвращающими элементами.
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Наезд произошел 25 декабря, в 20.50, на трассе М3 вблизи деревни Боровка.
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