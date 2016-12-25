Смертельный наезд произошел 25 декабря, в 20.50, вблизи деревни Боровка Лепельского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 29-летний водитель МАЗа, житель Городка, ехал по трассе М3 Минск — Витебск и на 169 километре дороги совершил наезд на переходившую проезжую часть справа налево 49-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она была обозначена световозвращающими элементами.