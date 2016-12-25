ГОМЕЛЬ, 26 дек — Sputnik. Парочка голландских белохохлых кур поселилась в Зимнем саду дворцово-паркового ансамбля Гомеля на время школьных каникул. До 14 января экзоты будут способствовать исполнению желаний гомельчан.

Необычную акцию придумали работники дворцово-паркового ансамбля. Суть ее — загадать желание рядом с живым символом Нового года. Редких птиц для акции предоставил гомельский заводчик Владимир Гомон.



© Sputnik / Мария Амелина Голландские куры белохохлой породы очень красивы и требовательны к условиям содержания

Петуху и его подруге выделили место в Зимнем саду среди редких субтропических растений. Рядом с просторной клеткой установили урну для желаний, которые можно написать здесь же.

Чтобы желание исполнилось, рассказали организаторы акции, нужно бросить в клетку несколько зерен и тихонько произнести следующие слова: "Петух своих кур охраняет, нечисть криком отгоняет. Звонким голосом удачу привлекает. Попробуй наше угощение и исполни желания сокровенные".

Большого наплыва посетителей пока нет. Услуга, уверяют работники дворцово-паркового ансамбля, будет востребована после предновогодних хлопот, в первых числах января.