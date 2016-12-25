﻿﻿ Петух и курица помогут исполнить новогодние желания гомельчанам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Петух и курица помогут исполнить новогодние желания гомельчанам

26.12.2016 11:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГОМЕЛЬ, 26 дек — Sputnik. Парочка голландских белохохлых кур поселилась в Зимнем саду дворцово-паркового ансамбля Гомеля на время школьных каникул. До 14 января экзоты будут способствовать исполнению желаний гомельчан.

Необычную акцию придумали работники дворцово-паркового ансамбля. Суть ее — загадать желание рядом с живым символом Нового года. Редких птиц для акции предоставил гомельский заводчик Владимир Гомон.

Петух и курица помогут исполнить новогодние желания гомельчанам
© Sputnik / Мария Амелина
Голландские куры белохохлой породы очень красивы и требовательны к условиям содержания

Петуху и его подруге выделили место в Зимнем саду среди редких субтропических растений. Рядом с просторной клеткой установили урну для желаний, которые можно написать здесь же.

Чтобы желание исполнилось, рассказали организаторы акции, нужно бросить в клетку несколько зерен и тихонько произнести следующие слова: "Петух своих кур охраняет, нечисть криком отгоняет. Звонким голосом удачу привлекает. Попробуй наше угощение и исполни желания сокровенные".

Большого наплыва посетителей пока нет. Услуга, уверяют работники дворцово-паркового ансамбля, будет востребована после предновогодних хлопот, в первых числах января.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петуху и его подруге выделили место в Зимнем саду среди редких субтропических растений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские полярники впервые начнут выращивать растения в Антарктиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика