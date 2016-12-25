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Расширение ЧМ до 48 участников может принести ФИФА дополнительные 640 млн долларов

26.12.2016 11:53 — Разное | Tut.by  
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ФИФА продолжает изучать возможность расширения состава стран-участниц чемпионата мира до 48 команд, сообщает «Трибуна» со ссылкой на CBC.


Фото: Reuters

Аналитики организации в 64-страничном докладе утверждают, что наиболее оптимальная формула — 16 групп по 3 команды. Изменение может коснуться уже ЧМ-2026.

Раунд плей-оф будет начинаться с 1/32 финала и в течение 32 дней на турнире будет сыграно 80 матчей.

Каждый матч впишется в эксклюзивный временной слот. Время начала матчей, вероятно, будет определяться не с учетом часового пояса страны-организатора, а с учетом прайм-тайм наиболее обширных телеаудиторий.

Доход от проведения чемпионата мира по такой формуле может возрасти почти на 20% — от прогнозируемых 5,5 миллиарда долларов за ЧМ-2018 в России до 6,5 миллиарда. Вырастут и организационные расходы — с 2 миллиардов до 2,3 миллиарда.

Потенциальная прибыль, согласно исследованию ФИФА, может вырасти на 640 миллионов долларов.

На 10 января в Цюрихе запланировано голосование исполкома ФИФА по чемпионату мира.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил расширить финальную стадию чемпионата мира до 48 команд.

Если новая формула будет одобрена и принята, то в финальной стадии чемпионата мира сможет участвовать почти четверть всех сборных планеты. Правда, пока не ясно, насколько расширится при этом квота Европы.

 
 
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На 10 января в Цюрихе запланировано голосование исполкома ФИФА по чемпионату мира.

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