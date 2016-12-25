﻿﻿ Жителям поселка МТЗ рассказали, когда снесут их дома и что там построят. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жителям поселка МТЗ рассказали, когда снесут их дома и что там построят

26.12.2016 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель главы администрации Партизанского района Андрей Жайлович ответил на вопросы минчан о планах застройки района во время прямой линии 24 декабря, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: Сергей Балай

Так, жительница переулка имени Клумова Лидия Петровна уточнила слухи о том, что на месте готовящихся к сносу и частично уже отселенных двухэтажных домиков барачного типа по улице Чеботарева буду построены здания повышенной этажности и бассейн.

— Не знаю, обрадую я вас или огорчу, но бассейна в планах пока нет, — ответил Жайлович. — Да и жилые дома небоскребами не будут, максимум семь этажей. Из десяти имеющихся строений шесть подготовлены к сносу, и в феврале это произойдет. Еще четыре будут снесены позже.

Тему продолжил Иван Николаевич с улицы Олега Кошевого. Житель микрорайона обеспокоен, не снесут ли в поселке МТЗ реконструированные в прошлом десятилетии дома.

— Реконструирована пятая часть послевоенных домиков, и они непременно останутся как образец архитектурного стиля тех лет. А ветхие и малоценные, безусловно, будут со временем снесены, — ответил Жайлович.

Заместитель главы администрации ответил и на вопрос о судьбе кварталов, ограниченных улицами Филимонова, Столетова, Запорожская, с похожим набором ветхих двухэтажных домов барачного типа:

— Это второй поселок МТЗ, и возводился он почти в одно время с первым. Место прекрасное — в паре остановок от главного проспекта города и станции метро. Но инвесторы туда не шли, поскольку необходимо большое отселение, при котором пугает даже не количество квартир, которые необходимо предоставить людям, а непонимание и судебные тяжбы. Мы ориентировочно посчитали затраты и решили, что выгоднее осуществить снос за счет бюджета, а потом выдвинуть участки на аукцион, чтобы за счет выручки сносить последующие кварталы. Кстати, один квартал там уже снесен.

Жители Дражни интересовались ходом реконструкции корпусов бывшего мясокомбината под технопарк и условиями аренды будущих зданий.

— Известны направления, по которым будет развиваться технопарк — это машиностроение, оптика, в общем, высокие востребованные технологии, — пояснил замглавы администрации. — В соответствии с этим проектом мы возводим и реконструируем здания. Арендаторов, конечно, подбирать будут не строители, но специфика технопарка учитывается уже теперь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветхие двухэтажки будут сносить за счет бюджета, чтобы потом продать эти участки инвесторам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко не желает залазить в неоплатные долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика