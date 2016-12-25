Заместитель главы администрации Партизанского района Андрей Жайлович ответил на вопросы минчан о планах застройки района во время прямой линии 24 декабря, передает корреспондент агентства « Минск-Новости ».



Фото: Сергей Балай

Так, жительница переулка имени Клумова Лидия Петровна уточнила слухи о том, что на месте готовящихся к сносу и частично уже отселенных двухэтажных домиков барачного типа по улице Чеботарева буду построены здания повышенной этажности и бассейн.

— Не знаю, обрадую я вас или огорчу, но бассейна в планах пока нет, — ответил Жайлович. — Да и жилые дома небоскребами не будут, максимум семь этажей. Из десяти имеющихся строений шесть подготовлены к сносу, и в феврале это произойдет. Еще четыре будут снесены позже.

Тему продолжил Иван Николаевич с улицы Олега Кошевого. Житель микрорайона обеспокоен, не снесут ли в поселке МТЗ реконструированные в прошлом десятилетии дома.

— Реконструирована пятая часть послевоенных домиков, и они непременно останутся как образец архитектурного стиля тех лет. А ветхие и малоценные, безусловно, будут со временем снесены, — ответил Жайлович.

Заместитель главы администрации ответил и на вопрос о судьбе кварталов, ограниченных улицами Филимонова, Столетова, Запорожская, с похожим набором ветхих двухэтажных домов барачного типа:

— Это второй поселок МТЗ, и возводился он почти в одно время с первым. Место прекрасное — в паре остановок от главного проспекта города и станции метро. Но инвесторы туда не шли, поскольку необходимо большое отселение, при котором пугает даже не количество квартир, которые необходимо предоставить людям, а непонимание и судебные тяжбы. Мы ориентировочно посчитали затраты и решили, что выгоднее осуществить снос за счет бюджета, а потом выдвинуть участки на аукцион, чтобы за счет выручки сносить последующие кварталы. Кстати, один квартал там уже снесен.

Жители Дражни интересовались ходом реконструкции корпусов бывшего мясокомбината под технопарк и условиями аренды будущих зданий.

— Известны направления, по которым будет развиваться технопарк — это машиностроение, оптика, в общем, высокие востребованные технологии, — пояснил замглавы администрации. — В соответствии с этим проектом мы возводим и реконструируем здания. Арендаторов, конечно, подбирать будут не строители, но специфика технопарка учитывается уже теперь.