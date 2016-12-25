Пятая часть российской комедии «Елки» стала лидером минского проката, обогнав фантастический фильм «Пассажиры». В США сай-фай проект показал и вовсе катастрофический результат. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм «Елки 5» в кинотеатрах минского «Киновидеопроката» заработал 67 тысяч белорусских рублей. Посмотрели комедию почти 15 тысяч зрителей. Правда, проект получил не самые лестные отзывы. Учитывая цифру в заголовке, это естественно: энергия создателей иссякла.

Второе место в Минске досталось фильму « Пассажиры ». Научно-фантастический проект заработал 60 тысяч рублей. В США старт фильма вышел и вовсе провальным: 13,5 миллионов долларов. Для картины с бюджетом в 110 миллионов долларов это приговор. Лента также имеет низкие рейтинги, поэтому окупаемость проекта едва ли состоится.





Третье место в Минске у космической саги « Изгой-один ». Картина заработала 53 тысячи рублей. В Штатах у картины все хорошо: 120 миллионов долларов за выходные. Мировые же сборы фантастики из вселенной «Звездных войн» составляют уже 443 миллиона долларов.

Четвертое и пятое места в Минске заняли фильмы « Призрачная красота » и « Три богатыря и морской царь ». Сборы проектов — по 15 тысяч рублей.

Также стоит указать на крайне слабый старт другого блокбастера — « Кредо убийцы ». Фильм с Майклом Фассбендером заработал за уикенд только 11 миллионов долларов в США. Для ленты с бюджетом в 125 миллионов — слабый показатель.

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Подводя итоги года, напомним, что самым кассовым проектом 2016 года стал фильм « Первый мститель: Противостояние », заработавший 1 миллиард и 153 миллиона долларов. Самый кассовый мультфильм — « В поисках Дори » (1 миллиард и 28 миллионов долларов). Среди не американских проектов в топе китайская «Русалка», чьи сборы составили 554 миллиона долларов (это 11 позиция).

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