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Очередники двух районов столицы в начале года могут написать заявление на арендное жилье
В начале следующего года очередники двух районов столицы могут улучшить свои жилищные условия, написав заявление на арендное жилье.
Очередники Ленинского района могут написать заявление на однокомнатную квартиру общей площадью 33,1 квадратного метра в доме № 158 по просп. Рокоссовского. Размер платы за пользование составляет 139 рублей в месяц.
Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 7 января.
В администрации Советского района для очередников есть одна квартира и две арендные комнаты. Например, однокомнатная квартира на ул. Золотая Горка, 10. Квартира частично благоустроенна, но в санузле нет ванны. Общая площадь жилья — 31,5 квадратного метра. Платить за нее надо будет 198,4 рубля в месяц.
Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8, тел. 331−74−74) до 27 декабря.
Также исполком предлагает комнату в двухкомнатной квартире на ул. Сурганова, 21. Площадь комнаты 23,8 квадратного метра. Арендная плата составит 149,9 рубля.
На комнату заявление можно написать до 28 декабря.
Вторая комната находится тоже в «двушке» по ул. Восточная, 22/1. Площадь жилья 15,8 квадратного метра. Платить надо будет 80 рублей в месяц.
Заявление в «Одном окне» принимают до 30 декабря.
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нуждающимся предлагают две квартиры и две комнаты в "двушках".
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