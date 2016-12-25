В начале следующего года очередники двух районов столицы могут улучшить свои жилищные условия, написав заявление на арендное жилье.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Очередники Ленинского района могут написать заявление на однокомнатную квартиру общей площадью 33,1 квадратного метра в доме № 158 по просп. Рокоссовского. Размер платы за пользование составляет 139 рублей в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 7 января.

В администрации Советского района для очередников есть одна квартира и две арендные комнаты. Например, однокомнатная квартира на ул. Золотая Горка, 10. Квартира частично благоустроенна, но в санузле нет ванны. Общая площадь жилья — 31,5 квадратного метра. Платить за нее надо будет 198,4 рубля в месяц.

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района (ул. Дорошевича, 8, тел. 331−74−74) до 27 декабря.

Также исполком предлагает комнату в двухкомнатной квартире на ул. Сурганова, 21. Площадь комнаты 23,8 квадратного метра. Арендная плата составит 149,9 рубля.

На комнату заявление можно написать до 28 декабря.

Вторая комната находится тоже в «двушке» по ул. Восточная, 22/1. Площадь жилья 15,8 квадратного метра. Платить надо будет 80 рублей в месяц.

Заявление в «Одном окне» принимают до 30 декабря.