Для жителей многих постсоветских стран Новый год — это не только мандарины и шампанское, но и традиционный «тазик» салата «Оливье». Даже в самые трудные времена праздничный стол белорусов вряд ли обходился без этого нехитрого, но популярного блюда. FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько такого угощения можно было сделать на среднюю зарплату в разные годы.



Фото с сайта iamcook.ru

Этому как будто советскому блюду на самом деле больше 150 лет. Точнее, его прототипу, поскольку господин Люсьен Оливье, который в середине XIX века в Москве изобрел вкусный салат, оригинальный рецепт так никому и не открыл. Долгое время его пытались скопировать в разных вариациях, но самую стойкую свою форму блюдо приняло после Октябрьской революции. Только тогда в салат добавилась морковь и зеленый горошек. Одно время угощенье стали даже называть «Советским» салатом. Последние же 20 лет рецепт салата оставался неизменным. Этого, к сожалению, нельзя сказать о стоимости его ингредиентов.

Мы сопоставили средние цены на те продукты, которые необходимы для приготовления «Оливье» со средними зарплатами с 1995-го по 2016 год. Оказалось, что в течение 15 лет (с 1995-го по 2010 год) благосостояние белорусов по условному «индексу Оливье» росло. Так в 1995-м на среднюю зарплату можно было позволить себе приготовить лишь 37 килограммов этого блюда. А в 2010-м — уже 173,6 килограмма — почти в 5 раз больше.

А вот 2011 год, который принес нам валютный кризис и фактически трехкратную девальвацию, снизил «индекс Оливье» до 105,3 килограмма на одну зарплату.

Ситуация резко изменилась в 2012-м, когда снова начали расти доходы белорусов и количество популярного салата, которое умещалось в среднем заработке, тоже стало увеличиваться. В итоге, к 2016 году мы пришли с тем, что можем себе позволить 227,1 килограмма «Оливье». Если не считать небольшого спада в 2015 году, то выходит, наша жизнь в пересчете на народный салат за последние два года совсем не изменилась.

Интересно, что за все эти годы доли ингредиентов в стоимости готового салата практически не менялись. Как и 20 лет назад колбаса и огурцы занимают больше половины общей цены салата.







