Авария с участием трех фур произошла 24 декабря, около 20.20, недалеко от Иваново. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, 30-летний житель Пружан, управляя фурой Mercedes, ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ в направлении Кобрина. На 454-м километре дороги он неправильно выбрал дистанцию до фуры DAF и совершил с ней столкновение. После этого водитель Mercedes потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.





В результате ДТП 33-летний водитель фуры MAN, житель Сморгони, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.