﻿﻿ На трассе М10 под Иваново столкнулись три фуры: один из водителей серьезно пострадал. 21.by
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На трассе М10 под Иваново столкнулись три фуры: один из водителей серьезно пострадал

26.12.2016 12:38 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием трех фур произошла 24 декабря, около 20.20, недалеко от Иваново. Об этом сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, 30-летний житель Пружан, управляя фурой Mercedes, ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ в направлении Кобрина. На 454-м километре дороги он неправильно выбрал дистанцию до фуры DAF и совершил с ней столкновение. После этого водитель Mercedes потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.


В результате ДТП 33-летний водитель фуры MAN, житель Сморгони, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 24 декабря, около 20.20. Водитель одной из фур неправильно выбрал дистанцию и протаранил два автопоезда - попутный и встречный.

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