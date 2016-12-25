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На трассе М10 под Иваново столкнулись три фуры: один из водителей серьезно пострадал
Авария с участием трех фур произошла 24 декабря, около 20.20, недалеко от Иваново. Об этом сообщили в ГАИ региона.
По предварительной информации, 30-летний житель Пружан, управляя фурой Mercedes, ехал по трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ в направлении Кобрина. На 454-м километре дороги он неправильно выбрал дистанцию до фуры DAF и совершил с ней столкновение. После этого водитель Mercedes потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.
В результате ДТП 33-летний водитель фуры MAN, житель Сморгони, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 24 декабря, около 20.20. Водитель одной из фур неправильно выбрал дистанцию и протаранил два автопоезда - попутный и встречный.
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