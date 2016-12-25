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В Минске установили "первую в мире умную новогоднюю ель"

26.12.2016 12:30 — Разное | Tut.by  
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Новогоднюю ель «с искусственным интеллектом» установили в белорусской столице. Создатели утверждают, что их дерево «обладает машинным сознанием», распознает голос, отвечает на вопросы, управляется через интернет и командами голосовых ассистентов от Apple и Google.


Новогодняя ель создана специалистами компании «Ноотехника». Прототип «первой в мире умной ели» установлен в мультимаркете бытовой техники «Витязь» (Куйбышева, 69).

Сообщается, что первая в мире новогодняя ель с искусственным интеллектом может управляться через команды голосовых ассистентов Apple и Google.

«Включить гирлянды можно командами для Siri или с помощью голосового ассистента Google. Кроме этого ель имеет собственное управление голосом, умеет слушать и отвечать на вопросы и даже ругательства, знает сколько времени осталось до Нового года», — сказал директор компании Игорь Чавлытко.

Кроме того, включать и отключать гирлянды на ней может любой житель страны на специальной странице.

Отметим, что это далеко не первая умная ель в мире, как утверждают ее создатели. Существует большое количество моделей гирлянд, которые управляются дистанционно, в том числе с помощью смартфонов.

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Ель "обладает машинным сознанием", распознает голос, отвечает на вопросы, управляется через интернет и командами голосовых ассистентов.

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