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Возвращение Nokia и совершенно новый iPhone: самые ожидаемые смартфоны 2017 года
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Apple iPhone со сканером отпечатков в экране
В 2017-м, в год 10-летия самого первого iPhone, Apple, по слухам, прервет серию похожих друг на друга смартфонов (6/6s/7) и покажет нечто совершенно новое.
Слухи о том, каким будет iPhone 7s/8, пошли еще до релиза iPhone 7. Аналитики и эксперты утверждали, что в текущем году нас ждет эволюция iPhone 6s (что и произошло), а революция случится уже в 2017-м.
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Смотрите, как представляют себе будущий iPhone дизайнеры:
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Кроме того, из года в год ходит информация о том, что iPhone наконец-то станут двухсимочными, но пока в это слабо верится.
Анонс iPhone 7s/8 мы традиционно ожидаем в сентябре. А пока в Беларуси можно купить смартфоны текущего поколения — iPhone 7 и iPhone 7 Plus:
Samsung Galaxy S8 без 3,5-мм разъема
Ожидается, что в феврале 2017 года Samsung представит нам Galaxy S8 и Galaxy S8 plus, причем оба они будут с изогнутыми экранами (поэтому и пропала необходимость в приставке edge).
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Что касается аудиовозможностей в целом, то они будут расширены за счет стереодинамиков, разработанных Harman (недавно Samsung купила именитого аудиопроизводителя за 8 миллиардов долларов).
Еще одним новшеством станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев (как и у будущего iPhone). Это даст возможность отказаться от кнопки Home и сократить габариты устройства.
А вот насчет двойной камеры в Galaxy S8 у инсайдеров
Huawei P10 с изогнутым экраном
Смартфоны Huawei традиционно пользуются популярностью у белорусов, поэтому мы не могли пройти мимо будущего флагмана компании — P10, анонс которого ожидается предстоящей весной.
По информации из разных источников, самый мощный смартфон Huawei может получить как изогнутый с двух сторон дисплей (как у Samsung Galaxy S7 edge), так и обычный плоский. В пользу последнего говорит «утечка», рассекретившая дизайн гаджета:
На фото видно, что устройство оснащено сканером отпечатков пальцев на фронтальной панели (а не на задней, как ранее), скорее всего, сенсорным, а его антенны спрятались под пластиковыми вставками в стиле iPhone 7.
По последним данным, у Huawei P10 будет 5,5-дюймовый (или 5,2-дюймовый) дисплей с разрешением QHD (2560×1440), восьмиядерный процессор Kirin 960, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.
Кроме того, Huawei P10 получит двойную камеру, разработанную совместно с Leica, как и его предшественник — Huawei P9:
Возвращение Nokia
Этого мы ждали уже несколько лет — гаджеты легендарного производителя возвращаются. И это, можно сказать, та самая финская Nokia, которой нам так не хватало после «убийственного» для компании сотрудничества с Microsoft.
Не будем вдаваться в подробности, просто напомним, что запрет Microsoft на продажу смартфонов под брендом Nokia наконец-то снят, и еще одна финская компания — HMD Global возобновит выпуск этих гаджетов. Смартфоны будут работать на Android, а их анонс должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2017.
Ожидается, что мы увидим сразу несколько гаджетов —
Флагманский смартфон (под кодовым названием C1 или P1) будет оснащен двойной камерой, мощнейшим процессором Snapdragon 830, 4 ГБ оперативки, 32/64/128 ГБ памяти.
Еще два устройства получат более простые характеристики — 6-мегапиксельные основные и 8-мегапиксельные фронтальные камеры, процессоры Snapdragon 430, графику Adreno 505 и 16 ГБ постоянной расширяемой памяти. Стоить эти смартфоны будут не дороже 200 долларов.
А пока в Беларуси еще можно купить последние смартфоны Lumia (под брендом Microsoft):
Microsoft Surface Phone
Microsoft постепенно отходит от выпуска смартфонов под брендом Lumia (ранее — Nokia Lumia), однако настойчиво продолжает выпускать гаджеты Surface —
Ожидалось, что американская компания
Это устройство (если ему все же суждено появиться) получит топовую начинку и материалы корпуса, но главное, что оно станет, по сути, заменой настольным компьютерам — с полноценной Windows 10 на борту и возможностью подключения дополнительных устройств вроде монитора или мышки.
Такая возможность уже существует — речь о функции Continuum для смартфонов на Windows, однако с Surface Phone она может выйти на новый уровень. Также не стоит ждать от «суперсмартфона» Microsoft низкой цены — устройства Surface этим никогда не могли похвастать.
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