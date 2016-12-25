42.TUT.BY уже опубликовал рейтинг самых лучших смартфонов 2016 года , а теперь самое время выбрать мобильные устройства, появление которых мы ждем больше всего в году наступающем.





Apple iPhone со сканером отпечатков в экране

В 2017-м, в год 10-летия самого первого iPhone, Apple, по слухам, прервет серию похожих друг на друга смартфонов (6/6s/7) и покажет нечто совершенно новое.

Слухи о том, каким будет iPhone 7s/8, пошли еще до релиза iPhone 7. Аналитики и эксперты утверждали, что в текущем году нас ждет эволюция iPhone 6s (что и произошло), а революция случится уже в 2017-м.

По одним данным , iPhone 7s оснастят изогнутым к торцам OLED-дисплеем, который будет занимать чуть ли не всю фронтальную поверхность. Кнопки Home не будет, а сканер отпечатков перекочует на экран.

Смотрите, как представляют себе будущий iPhone дизайнеры:

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Согласно второму источнику , в 2017 году нас ждет сразу три топовых смартфона Apple. Два из них станут эволюцией текущих моделей и выйдут под названиями iPhone 7s и iPhone 7s Plus, а третий и станет тем самым изогнутым гаджетом с экраном на всю фронтальную панель. Интересно, что его кодовым названием станет Ferrari.

Кроме того, из года в год ходит информация о том, что iPhone наконец-то станут двухсимочными, но пока в это слабо верится.

Анонс iPhone 7s/8 мы традиционно ожидаем в сентябре. А пока в Беларуси можно купить смартфоны текущего поколения — iPhone 7 и iPhone 7 Plus:

Samsung Galaxy S8 без 3,5-мм разъема

Ожидается, что в феврале 2017 года Samsung представит нам Galaxy S8 и Galaxy S8 plus, причем оба они будут с изогнутыми экранами (поэтому и пропала необходимость в приставке edge).

По последним данным , размер диагонали Galaxy S8 plus (ранее edge) вырастет с 5,5 до 6 дюймов, а Galaxy S8 сохранит 5,1-дюймовую матрицу.





Источники также утверждают , что в новом флагмане Samsung откажется от традиционного 3,5-мм аудиоразъема. Подключить проводные наушники можно будет через USB Type-C порт. Отказ от разъема позволит уменьшить толщину смартфона и даст больше места для аккумулятора.

Что касается аудиовозможностей в целом, то они будут расширены за счет стереодинамиков, разработанных Harman (недавно Samsung купила именитого аудиопроизводителя за 8 миллиардов долларов).

Еще одним новшеством станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев (как и у будущего iPhone). Это даст возможность отказаться от кнопки Home и сократить габариты устройства.

А вот насчет двойной камеры в Galaxy S8 у инсайдеров есть сомнения . Возможно, ее получит лишь один из флагманов (как у Apple), а возможно, что оба смартфона будут оснащены одним, но очень продвинутым фотомодулем, как текущие Galaxy S7 и Galaxy S7 edge:

Huawei P10 с изогнутым экраном

Смартфоны Huawei традиционно пользуются популярностью у белорусов, поэтому мы не могли пройти мимо будущего флагмана компании — P10, анонс которого ожидается предстоящей весной.

По информации из разных источников, самый мощный смартфон Huawei может получить как изогнутый с двух сторон дисплей (как у Samsung Galaxy S7 edge), так и обычный плоский. В пользу последнего говорит «утечка», рассекретившая дизайн гаджета:





На фото видно, что устройство оснащено сканером отпечатков пальцев на фронтальной панели (а не на задней, как ранее), скорее всего, сенсорным, а его антенны спрятались под пластиковыми вставками в стиле iPhone 7.

По последним данным, у Huawei P10 будет 5,5-дюймовый (или 5,2-дюймовый) дисплей с разрешением QHD (2560×1440), восьмиядерный процессор Kirin 960, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, Huawei P10 получит двойную камеру, разработанную совместно с Leica, как и его предшественник — Huawei P9:

Возвращение Nokia

Этого мы ждали уже несколько лет — гаджеты легендарного производителя возвращаются. И это, можно сказать, та самая финская Nokia, которой нам так не хватало после «убийственного» для компании сотрудничества с Microsoft.

Не будем вдаваться в подробности, просто напомним, что запрет Microsoft на продажу смартфонов под брендом Nokia наконец-то снят, и еще одна финская компания — HMD Global возобновит выпуск этих гаджетов. Смартфоны будут работать на Android, а их анонс должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2017.

Ожидается, что мы увидим сразу несколько гаджетов — как топовых , так и среднего класса .



Фото: gizmochina.com

Флагманский смартфон (под кодовым названием C1 или P1) будет оснащен двойной камерой, мощнейшим процессором Snapdragon 830, 4 ГБ оперативки, 32/64/128 ГБ памяти.

Еще два устройства получат более простые характеристики — 6-мегапиксельные основные и 8-мегапиксельные фронтальные камеры, процессоры Snapdragon 430, графику Adreno 505 и 16 ГБ постоянной расширяемой памяти. Стоить эти смартфоны будут не дороже 200 долларов.

А пока в Беларуси еще можно купить последние смартфоны Lumia (под брендом Microsoft):

Microsoft Surface Phone

Microsoft постепенно отходит от выпуска смартфонов под брендом Lumia (ранее — Nokia Lumia), однако настойчиво продолжает выпускать гаджеты Surface — ноутбуки и моноблоки .

Ожидалось, что американская компания может выпустить смартфон Surface Phone еще в 2016 году, но, вероятно, запуск был перенесен на 2017-й.





Это устройство (если ему все же суждено появиться) получит топовую начинку и материалы корпуса, но главное, что оно станет, по сути, заменой настольным компьютерам — с полноценной Windows 10 на борту и возможностью подключения дополнительных устройств вроде монитора или мышки.

Такая возможность уже существует — речь о функции Continuum для смартфонов на Windows, однако с Surface Phone она может выйти на новый уровень. Также не стоит ждать от «суперсмартфона» Microsoft низкой цены — устройства Surface этим никогда не могли похвастать.

А какие смартфоны ждете в наступающем году вы? Напишите нам об этом в комментариях!