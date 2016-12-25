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Николай Лукашенко хочет быть не президентом, а врачом

26.12.2016 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ранее младший сын президента самостоятельно с прессой не общался, свое первое интервью он дал своему сверстнику — юному российскому журналисту Евгению Гришину из поселка Артемовский под Владивостоком. Фрагменты интервью были показаны в эфире телеканала "Беларусь-1".

Николай Лукашенко хочет быть не президентом, а врачом
© Sputnik/ Виктор Толочко
Коля Лукашенко: не хочу быть президентом

На вопрос о том, хочет ли он в будущем стать президентом, Николай Лукашенко отметил, что об этом его спрашивают многие.

"Если честно, я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней", — сказал младший сын главы белорусского государства.

При этом Николай уточнил, что пока не определился с будущей профессией. Младший сын Александра Лукашенко отметил, что, возможно, стал бы врачом или обратил бы внимание на военную карьеру.

Кроме того, во время беседы с Евгением Гришином Николай Лукашенко рассказал о наиболее интересных зарубежных поездках, в которых он сопровождал своего отца, и уточнил, что ему  понравилось и в восточных странах, и на Западе, и в странах Южной Америки, и в США. 

Также Николай Лукашенко рассказал собеседнику о своих занятиях музыкой и показал семейное домашнее хозяйство.

Юный журналист из России получил в подарок от своего собеседника видеокамеру.    

 
 
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В своем первом в жизни официальном интервью 12-летний сын президента Беларуси Николай Лукашенко рассказал, что пока не определился с будущей профессией.

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