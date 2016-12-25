Цена принудительной эвакуации автомобиля, а также его нахождение на штрафстоянке возросла в Минске.

Стоимость услуги выросла почти на треть: доставка на стоянку с частичной загрузкой стоит 50 рублей, с полной — 60.

Несколько выросла и стоимость суток для таких машин на охраняемой парковке — с 6 до 7 рублей (до трех суток). При этом, цены нахождения машины на штрафстоянке от 4 до 9 суток — ниже — 4 рубля за сутки.