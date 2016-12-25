



На сегодняшнем совещании в Минске Александр Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздн

«События в России, произошедшие в последнее время (добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее), говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться», — заявил он.

«Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому, чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное», — цитирует Лукашенко БЕЛТА .

«Если этого не будет, никакая экономика будет не нужна, никакие продукты питания, никакое финансирование, ни внешнее, ни внутреннее. Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества», — подчеркнул глава государства.

Он потребовал обратить на вопросы безопасности пристальное внимание, начиная от местных органов власти, руководителей сельских, поселковых советов, заканчивая правительством, Госсекретариатом Совета безопасности, Комитетом госконтроля и Администрацией президента.

«Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством. Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо», — заявил Лукашенко.

«Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник», — добавил он.

