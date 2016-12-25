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ФБР нарисовало рождественскую открытку в Paint
Официальный твиттер ФБР
Подписчики поблагодарили агентство за поздравления, но начали шутить по поводу того, что у ведомства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.
«Мне очень нравится, что агенство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажеру, использующему MS Paint»
«Сегодня я начал работать графическим дизайнером в ФБР. Пожелайте мне удачи»
«графический дизайн — это моя страсть»
«MS Paint — это место преступления для графического дизайна»
«арестуйте сами себя за эту открытку»
«Я вдруг захотел снова пользоваться Microsoft 2000»
Некоторые подписчики решили отблагодарить бюро, нарисовав в ответ собственные открытки.
«а теперь наймите меня»
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Подписчики начали шутить по поводу того, что у ведомства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.
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