Официальный твиттер ФБР опубликовал рождественскую открытку со снеговиком, нарисованным в Paint. На это обратило внимание издание TJournal .



Изображение: FBI / twitter.com

Подписчики поблагодарили агентство за поздравления, но начали шутить по поводу того, что у ведомства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.

@FBI @ebruenig I absolutely love that an agency with millions of dollars in funding assigned this task to an intern using MS Paint. — Laya Maheshwari (@lazygarfield) 24 декабря 2016 г.

«Мне очень нравится, что агенство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажеру, использующему MS Paint»

I started my new job doing graphic design for the @FBI today. Wish me luck! — hrtbps (@hrtbps) 24 декабря 2016 г.

«Сегодня я начал работать графическим дизайнером в ФБР. Пожелайте мне удачи»

«графический дизайн — это моя страсть»

MS Paint is a graphic design crime scene https://t.co/4imLCZbkqu — nice jewish C@RLY (@carlycarbonate) 24 декабря 2016 г.

«MS Paint — это место преступления для графического дизайна»

@FBI arrest yourselves for this card — Josh (@shatterfront) 24 декабря 2016 г.

«арестуйте сами себя за эту открытку»

@FBI I now suddenly yearn to use Microsoft 2000 again. — Mike Marcotte (@mike_marcotte) 25 декабря 2016 г.

«Я вдруг захотел снова пользоваться Microsoft 2000»

Некоторые подписчики решили отблагодарить бюро, нарисовав в ответ собственные открытки.

«а теперь наймите меня»

