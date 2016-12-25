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ФБР нарисовало рождественскую открытку в Paint

26.12.2016 13:03 — Разное | Tut.by  
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Официальный твиттер ФБР опубликовал рождественскую открытку со снеговиком, нарисованным в Paint. На это обратило внимание издание TJournal.


Изображение: FBI / twitter.com

Подписчики поблагодарили агентство за поздравления, но начали шутить по поводу того, что у ведомства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.

«Мне очень нравится, что агенство с миллионным финансированием доверило эту задачу стажеру, использующему MS Paint»

«Сегодня я начал работать графическим дизайнером в ФБР. Пожелайте мне удачи»

«графический дизайн — это моя страсть»

«MS Paint — это место преступления для графического дизайна»

«арестуйте сами себя за эту открытку»

«Я вдруг захотел снова пользоваться Microsoft 2000»

Некоторые подписчики решили отблагодарить бюро, нарисовав в ответ собственные открытки.

«а теперь наймите меня»

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Подписчики начали шутить по поводу того, что у ведомства с таким бюджетом не хватило денег на хорошего дизайнера.

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