﻿ В центре Могилева такси насмерть сбило 50-летнюю женщину. 21.by
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В центре Могилева такси насмерть сбило 50-летнюю женщину

26.12.2016 13:03 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 25 декабря в Могилеве такси сбило женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

ДТП произошло 24 декабря, в 23.43, на улице Ленинской в районе пересечения с улицей Езерской. Таксист на Dacia ехал по улице Ленинской, когда проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 50-летняя могилевчанка.

Женщина не была обозначена световозвращающими элементами, отметила Анастасия Дорошкова.

Очевидцев ДТП просят помочь следствию и сообщить известную информацию по телефонам: 8 (0222) 29−82−62, 29−80−06, +375 (33) 399−40−04.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пешеход переходила дорогу на нерегулируемом переходе.

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