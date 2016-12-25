В ночь на 25 декабря в Могилеве такси сбило женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.

ДТП произошло 24 декабря, в 23.43, на улице Ленинской в районе пересечения с улицей Езерской. Таксист на Dacia ехал по улице Ленинской, когда проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 50-летняя могилевчанка.

Женщина не была обозначена световозвращающими элементами, отметила Анастасия Дорошкова.

Очевидцев ДТП просят помочь следствию и сообщить известную информацию по телефонам: 8 (0222) 29−82−62, 29−80−06, +375 (33) 399−40−04.