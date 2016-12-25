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В центре Могилева такси насмерть сбило 50-летнюю женщину
В ночь на 25 декабря в Могилеве такси сбило женщину. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, рассказала AUTO.TUT.BY представитель областной ГАИ Анастасия Дорошкова.
ДТП произошло 24 декабря, в 23.43, на улице Ленинской в районе пересечения с улицей Езерской. Таксист на Dacia ехал по улице Ленинской, когда проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 50-летняя могилевчанка.
Женщина не была обозначена световозвращающими элементами, отметила Анастасия Дорошкова.
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Пешеход переходила дорогу на нерегулируемом переходе.
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