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Белорусская биатлонистка из-за беременности покинула сборную
Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) больше не выступит в этом сезоне.
«Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь», — приводит слова старшего тренера женской сборной Беларуси Федора Свободы
В федерации биатлона SPORT.TUT.BY подтвердили факт беременности Киннунен.
Анастасия выступала за сборную Беларуси с сезона-2010/2011. Она трижды поднималась на подиум этапов Кубка мира в эстафете, а в личных гонках четыре раза финишировала в топ-10. В прошлом сезоне она заняла 50-е место в общем зачете Кубка мира. Это второй результат в белорусской команде после Надежды Скардино.
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Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) больше не выступит в этом сезоне.
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