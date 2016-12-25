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Белорусская биатлонистка из-за беременности покинула сборную

26.12.2016 12:53 — Разное | Tut.by  
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Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) больше не выступит в этом сезоне.


Фото: twitter.com/AnastasiyaSki

«Анастасия Киннунен покинула команду после этапа в Поклюке. Ее сейчас в большей степени должны беспокоить другие, приятные для женщины вопросы, чем биатлон. Конечно, это неожиданность… Но, в конце концов, жизнь есть жизнь», — приводит слова старшего тренера женской сборной Беларуси Федора Свободы Sputnik.by.

В федерации биатлона SPORT.TUT.BY подтвердили факт беременности Киннунен.

Анастасия выступала за сборную Беларуси с сезона-2010/2011. Она трижды поднималась на подиум этапов Кубка мира в эстафете, а в личных гонках четыре раза финишировала в топ-10. В прошлом сезоне она заняла 50-е место в общем зачете Кубка мира. Это второй результат в белорусской команде после Надежды Скардино.

 
 
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Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) больше не выступит в этом сезоне.

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