В столице растет число недостоверной информации о скидках и акциях. Об этом заявила на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова, сообщает БЕЛТА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В целом организации города честны перед покупателями и предоставляют реальную возможность сэкономить, но выявляются и случаи недобросовестного поведения, указываются недостоверные сведения о размерах скидки, — уточнила Нина Емельянова. — Таким образом предприниматели стремятся увеличить конкурентные преимущества товаров. В частности, при объявлении снижения цен до 50−70% в реальности потребитель видит только удешевление на 10%, а чаще — на 5%».

По словам начальника управления, нечестные маркетологи также любят сообщить, что магазин закрывается, а склад ликвидируется. Иногда это бывает только рекламным ходом, а на самом деле никто не собирается закрываться.

Напомним, что заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич в начале декабря рассказала о проекте новой редакции закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Этот документ уже поступил в парламент. В проект включена норма, которая вводит запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение.

По словам Ирины Наркевич, после принятия новой редакции закона «под запретом будет недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, количества товара, предлагаемого к продаже, условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара».

С начала года в столице рассмотрели 118 обращений граждан с жалобами на ненадлежащую рекламу. В преддверии Нового года и Рождества исполком обещает продолжать тщательный мониторинг цен, скидок и акций в минских магазинах.



Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/zapret-na-nedobrosovestnuju-konkurentsiju-putem-vvedenija-v-zabluzhdenie-planiruetsja-vvesti-v-belarusi-221791−2016/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна 1 декабря, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, заявила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА. «Понимая, что без детализации вопросов в законодательстве не обойтись, в проекте новой редакции закона „О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции“ включена норма, которая вводит запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. Это очень важно — Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет пользоваться новым инструментарием», — отметила Ирина Наркевич. Она привела несколько примеров, когда в сезоны распродаж торговые объекты вводят в заблуждение граждан. В частности, выявляются случаи, когда продавец перед наступлением такого сезона искусственно завышает цену на товары, чтобы в период скидок снизить ее. В результате вводит покупателя в заблуждение. «Я не говорю, что это повсеместно, но есть», — сказала Ирина Наркевич. По ее словам, под запретом будет недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение в том числе в отношении качества и потребительских свойств товара, количества товара, предлагаемого к продаже, условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара. «Скидки — это хорошо, но тогда, когда они честные, добросовестные», — подытожила замминистра.Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна