Города Китая заняли первые восемь мест в рейтинге Global Residential Cities Index, который составила международная брокерская компания Knight Frank. В рейтинг попали города, в которых зафиксирован наиболее значительный рост цен на жилую недвижимость за последний год: аналитики сравнили стоимость домов и квартир в третьем квартале 2016 года с расценками третьего квартала 2015 года. Оказалось, что в 13 городах мира цены выросли более чем на 20%, следует из отчета Knight Frank.



Фото: finiq.ru

Первую позицию занял Нанкин, цены в котором за год взлетели на 42,9%. Вторым оказался Шанхай с результатом +39,5%. Традиционный лидер рейтинга Knight Frank 11-миллионный Шэньчжэнь опустился на третью строчку. Если в марте местная недвижимость дорожала на 52% в год, то к концу года темпы роста цен замедлились до 34,5%.

Лидером среди некитайских городов оказался канадский Ванкувер: мегаполис на берегу Тихого океана занял девятое место с 24%-ным приростом за последний год. Рекордные результаты Ванкувера объясняются высоким спросом на жилье в этом городе со стороны зарубежных инвесторов, значительную часть которых составляют выходцы из Китая. Среди европейских городов наибольший прирост стоимости жилья обнаружен в Будапеште, следует из материалов Knight Frank. В столице Венгрии дома и квартиры за последний год подорожали на 23,6%.

Города с самым значительным ростом цен на жилье за последний год









Белорусские города не попали в первую сотню Global Residential Cities Index. А среди всех городов России наилучший результат показал Санкт-Петербург — с годовым приростом в 0,2% город расположился на 113-й строчке рейтинга Knight Frank. Москва заняла 149-е​ место: жилье в российской столице за 12 месяцев подешевело на 10,2%