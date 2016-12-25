﻿ Госпресса получит поддержку из бюджета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Госпресса получит поддержку из бюджета

26.12.2016 13:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Госпресса получит поддержку из бюджета

фото: dneprovec.by

Согласно постановления Совета министров от 21 декабря № 1060, в 2017 году финансовую поддержку из республиканского бюджета получат 26 государственных печатных средств массовой информации.

Как пишет БелаПАН, по сравнению с аналогичными решениями прошлых лет перечень субсидируемых изданий не изменился.

Бюджетные средства перечислят редакциям республиканских общественно-политических газет («Советская Белоруссия», «Народная газета», «Звязда», «Знамя юности», «Рэспубліка», «Белорусская нива»), культурно-просветительских («Культура», «Літаратура і мастацтва»), тематических («Спортивная панорама»), детской газеты «Зорька», англоязычной The Minsk Times и газеты Белорусского общества инвалидов и Минтруда «Вместе!».

Из бюджета также будут выделены средства на деятельность редакций журналов («Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Здравоохранение», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Неман», «Полымя» и «Родная прырода»).

Согласно закону «О республиканском бюджете на 2017 год» расходы госбюджета на поддержку периодической печати и издательств в следующем году составят более 7 млн рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма незначительно увеличилась.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно постановления Совета министров от 21 декабря № 1060, в 2017 году финансовую поддержку из республиканского бюджета получат 26 государственных печатных средств...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Названы города с самым быстро дорожающим жильем в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика