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ФГР опасается запрета на проведение совместного с Беларусью ЧЕ-2022 по гандболу
Последние случаи переноса международных турниров из России могут коснуться и Федерацию гандбола России (ФГР). Об этом журналистам сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Федерация подала заявки на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года (совместно с Беларусью) и женского чемпионата мира 2024 года.
«Конечно, есть опасения, но у нас хорошая заявка и достойные конкуренты. Я думаю, что пришло время для чемпионата мира, у нас его не было с 2005 года», — сказал Шишкарев.
Глава ФГР сообщил предварительный список городов, которые примут матчи чемпионата Европы 202 года — Москва, Санкт-Петербург, Минск и Брест.
В декабре после обнародования
Также Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о
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Об этом сообщил президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
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