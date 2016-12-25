﻿ ФГР опасается запрета на проведение совместного с Беларусью ЧЕ-2022 по гандболу. 21.by
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ФГР опасается запрета на проведение совместного с Беларусью ЧЕ-2022 по гандболу

26.12.2016 13:31 — Разное | Tut.by  
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Последние случаи переноса международных турниров из России могут коснуться и Федерацию гандбола России (ФГР). Об этом журналистам сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.


Фото: championat.com

Федерация подала заявки на проведение мужского чемпионата Европы 2022 года (совместно с Беларусью) и женского чемпионата мира 2024 года.

«Конечно, есть опасения, но у нас хорошая заявка и достойные конкуренты. Я думаю, что пришло время для чемпионата мира, у нас его не было с 2005 года», — сказал Шишкарев.

Глава ФГР сообщил предварительный список городов, которые примут матчи чемпионата Европы 202 года — Москва, Санкт-Петербург, Минск и Брест.

В декабре после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи.

Также Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени, а Международный союз конькобежцев (ISU) — о переносе этапа Кубка мира из Челябинска.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Об этом сообщил президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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