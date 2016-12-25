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Пятилетняя белоруска посоветовала Галкину прочитать "Холодное сердце"

26.12.2016 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 26 дек — Sputnik, Дмитрий Босак. Брестчанка Дария Скоморощенко выступила вместе с другими участниками шоу "Лучше всех" в специальном новогоднем выпуске.

Пятилетняя белоруска посоветовала Галкину прочитать "Холодное сердце"
© Фото: Instagram "Книжного шкапа"
Пятилетняя брестчанка покорила Галкина чтением книг наизусть

В прошлой программе ведущий Максим Галкин объявил девочку королевой декламации, заслуженным книгочеем Беларуси с удивительной литературной памятью. Дария читала наизусть различные произведения, в том числе "Вредные советы" Григория Остера.

В праздничном выпуске передачи собрались все герои шоу. Все они продемонстрировали свой талант вместе с какой-нибудь российской знаменитостью.

"Дарюшка довольна, что он не злодей"

Пятилетняя Дария вместе с народным артистом России Валентином Гафтом и участниками шоу Иваном Шмаковым, Александром Бейлеряном и Николь Плиевой прочитали стихотворение "Откуда к нам пришла зима". Начала брестчанка, подхватил Гафт.

Пятилетняя белоруска посоветовала Галкину прочитать "Холодное сердце"
© Фото: Instagram "Книжного шкапа"
Валентин Гафт читает стихи с детьми на Первом канале

"Это величайший актер, моя любовь с детства. А Дарюшка довольна, что он не злодей, потому что в сказках он обычно злодейские роли играет. Ей понравилось, как получился номер. Она сказала, что очень красиво смотрится. Когда съемка идет, она не так уютно выглядит, как на экране. Поэтому она даже удивилась, наверное", — рассказала мама девочки Катерина Таберко.

После того, как сцену отсняли, артист еще долго беседовал с детьми на сцене.

"Они разговаривали про то, какие стихи любят больше всего. Он спрашивал, понимают ли дети, что Бродский великий поэт. Детки отвечали разное, некоторые свои любимые отрывки стихотворений читали. Но вообще, он больше сам говорил о том, что такое большая поэзия", — поделилась Катерина.

Совет для Галкина

После этого Максим Галкин пригласил сразу десятерых героев программы для интервью, в том числе и "королеву декламации" из Бреста. Он решил, что вопросы дети будут задавать ему.

Пятилетняя белоруска посоветовала Галкину прочитать "Холодное сердце"
© Фото: Instagram "Книжного шкапа"
Дария Скоморощенко и Максим Галкин

Дария спросила у ведущего, читает ли он дома книги. А Галкин в ответ попросил посоветовать ему что-нибудь прочесть.

— А какую ты советуешь прочесть книжку?— спросил Галкин; Дария задумалась.

— Ты выбираешь книгу, которая для меня будет сложной?— пошутил ведущий.

— Ну, нет, не сложной. Просто, чтобы какая-то для твоего возраста. Очень трудно выбрать, — сказала брестчанка.

В эфир ответ Дарии о книге, которую она выбрала, так и не попал.

"Она потом придумала. Она посоветовала ему старую сказку "Холодное сердце" почитать. Как раз и зимняя история, и не слишком детское", — сказала мама Дарии.

После расспросов Галкина дети вместе с певицей Нюшей исполнили "Отпусти и забудь", как раз из мультфильма "Холодное сердце".

 
Теги: Брест
 
 
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В новогоднем выпуске "Лучше всех" на российском Первом канале брестчанка Дария читала Бродского вместе с Гафтом.

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