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С 1 января в Беларуси подорожают сигареты

26.12.2016 13:40 — Разное | Tut.by  
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С 1 января в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет, сообщили в МНС. Цены поднимут две компании — «Табак-инвест» и «Беларусьторг».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.

Компания «Табак-инвест» поднимает с 1 января цены на сигареты "Корона слим" — до 0,98 рубля, "Корона стиль", "Корона элит" — до 0,86 рубля, "Форт слим" — до 0,88 рубля, LD Red, LD Blue, LD Club Compact Select — до 1,8 рубля, LD Club Lounge, Monte Carlo Red и Monte Carlo Blue, Camel Compact Filters и Camel Compact Blue — до 1,75 рубля, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Compact Blue и Monte Carlo Compact Silver — до 1,65 рубля.

«Беларусьторг» увеличит ценник только на сигареты Richmond Royal — до 2,4 рубля.

Гродненская табачная фабрика «Неман» не будет с 1 января повышать стоимость сигарет.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

 
 
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Цены поднимут с 1 января две компании - "Табак-инвест" и "Беларусьторг".

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