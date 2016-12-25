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Из-за убытков строительная отрасль Брестчины потеряла за два года 3750 работников
Строительная отрасль, которую еще недавно именовали локомотивом экономики, продолжает свое стремительное пике. Еще несколько лет назад строительные организации Брестской области давали 8% ВВП региона. Теперь специалисты говорят об отрицательном влиянии отрасли на формирование внутреннего регионального продукта — минус 1,7%. Строительный комплекс работает в условиях постоянной нехватки финансирования на фоне падения инвестиций (76,3% к аналогичному периоду прошлого далеко не благополучного года). И такая ситуация по всей стране. Из 116 организаций Министерства архитектуры и строительства 113 сегодня работают убыточно.
9 месяцев без зарплаты
Состояние дел в отрасли стало темой пленума Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. У профсоюза есть причины бить тревогу: из-за ахового положения строительные организации не имеют возможности выполнять тарифные соглашения и коллективные договоры, и права трудящихся, увы, нарушаются. Да и ряды этих трудящихся стремительно редеют: за прошлый год численность работников в строительных организациях, входящих в отраслевой профсоюз, сократилась на 2284 человека, за 9 месяцев текущего года — еще на 1484. Но и такой урезанный состав обеспечить работой проблематично. За 9 месяцев этого года 3348 человек были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. Председатель отраслевого профсоюза Сергей Сироч привел информацию: отделочный поток пинского ОАО «Строительный трест № 2» находился в отпуске без сохранения зарплаты в общей сложности… почти 9 месяцев!
Процветает система так называемого завуалированного сокращения. Так, в ОАО «Строительный трест № 8» работников на продолжительной период переводили на 0,5 — 0,25 ставки, фактически вынуждая их прекращать трудовые отношения по соглашению сторон. Формулировка тарифного соглашения не конкретизирует период действия ограничения неполной занятости, и наниматель по сути может держать работников на 0,25 ставки до тех пор, пока у того не кончится терпение и он сам не подаст на расчет.
Заграница нас не ждет
В нынешних реалиях перед строительными организациями поставлена задача искать работу за пределами Беларуси. Но и здесь не все так просто: работа за рубежом для наших предприятий почти всегда убыточна. «Кроме минуса мы там ничего не имеем, — утверждает председатель профсоюзной первички ОАО „Строительный трест № 2“ Анатолий Тылькович. — Кроме того, нас там никто не ждет. Мы не можем работать с той интенсивностью, какой от нас требует заказчик. Сейчас у нас есть объект в Польше, на котором также работают поляки и украинцы, и мы проигрываем им в эффективности. В том числе — из-за необходимости платить командировочные».
Практически все крупные объекты за рубежом обернулись для наших строителей большой головной болью. Так было с общественно-культурным центром белорусского посольства в Москве, который строил трест № 8. Так случилось и в Туркмении с Гарлыкским горно-обогатительным комбинатом по выпуску калийных удобрений, на строительстве которого заняты в том числе и предприятия Брестской области. Несоблюдение туркменской стороной взятых финансовых обязательств привело к тому, что, по образному выражению одного из чиновников, «немало наших предприятий сломали там хребет». Тем не менее, в официальных кругах утверждают: объект жив, на март 2017 года запланирована его сдача.
Кто остался на плаву?
Из всех предприятий отрасли самое плачевное положение у ОАО «Строительный трест № 8»: его кредиторская задолженность почти втрое превышает дебиторскую и составляет 40 млн деноминированных рублей. «Это единственная в министерстве организация, которая получила столько авансов в виде кредитных ресурсов и не смогла ими распорядиться правильно. Это преступление», — считает Елена Потупчик, зампредседателя республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства. За последние 3,5 года только за пользование кредитами трест уплатил 12 млн руб. в виде процентов.
Из предприятий, входящих в отраслевой профсоюз, считанные единицы работают с прибылью. Это РУПП «Гранит» и ОАО «Спецжелезобетон» из Микашевичей, ОАО «Березастройматериалы» и ОАО «Барановичский комбинат ЖБК». Причем на «Граните» не скрывают: удержаться на плаву удалось только благодаря маркетинговой службе, которая вовремя переориентировала производство на экспорт. Объемы экспорта по сравнению с прошлым годом составили 237%. Ожидается, что по итогам года на безубыточную работу выйдет также КУП «Брестжилстрой».
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Строительная отрасль, которую еще недавно именовали локомотивом экономики, продолжает свое стремительное пике.
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