Строительная отрасль, которую еще недавно именовали локомотивом экономики, продолжает свое стремительное пике. Еще несколько лет назад строительные организации Брестской области давали 8% ВВП региона. Теперь специалисты говорят об отрицательном влиянии отрасли на формирование внутреннего регионального продукта — минус 1,7%. Строительный комплекс работает в условиях постоянной нехватки финансирования на фоне падения инвестиций (76,3% к аналогичному периоду прошлого далеко не благополучного года). И такая ситуация по всей стране. Из 116 организаций Министерства архитектуры и строительства 113 сегодня работают убыточно.



Фото: Николай Чеберкус

9 месяцев без зарплаты

Состояние дел в отрасли стало темой пленума Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. У профсоюза есть причины бить тревогу: из-за ахового положения строительные организации не имеют возможности выполнять тарифные соглашения и коллективные договоры, и права трудящихся, увы, нарушаются. Да и ряды этих трудящихся стремительно редеют: за прошлый год численность работников в строительных организациях, входящих в отраслевой профсоюз, сократилась на 2284 человека, за 9 месяцев текущего года — еще на 1484. Но и такой урезанный состав обеспечить работой проблематично. За 9 месяцев этого года 3348 человек были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы. Председатель отраслевого профсоюза Сергей Сироч привел информацию: отделочный поток пинского ОАО «Строительный трест № 2» находился в отпуске без сохранения зарплаты в общей сложности… почти 9 месяцев!

Процветает система так называемого завуалированного сокращения. Так, в ОАО «Строительный трест № 8» работников на продолжительной период переводили на 0,5 — 0,25 ставки, фактически вынуждая их прекращать трудовые отношения по соглашению сторон. Формулировка тарифного соглашения не конкретизирует период действия ограничения неполной занятости, и наниматель по сути может держать работников на 0,25 ставки до тех пор, пока у того не кончится терпение и он сам не подаст на расчет.

Заграница нас не ждет

В нынешних реалиях перед строительными организациями поставлена задача искать работу за пределами Беларуси. Но и здесь не все так просто: работа за рубежом для наших предприятий почти всегда убыточна. «Кроме минуса мы там ничего не имеем, — утверждает председатель профсоюзной первички ОАО „Строительный трест № 2“ Анатолий Тылькович. — Кроме того, нас там никто не ждет. Мы не можем работать с той интенсивностью, какой от нас требует заказчик. Сейчас у нас есть объект в Польше, на котором также работают поляки и украинцы, и мы проигрываем им в эффективности. В том числе — из-за необходимости платить командировочные».

Практически все крупные объекты за рубежом обернулись для наших строителей большой головной болью. Так было с общественно-культурным центром белорусского посольства в Москве, который строил трест № 8. Так случилось и в Туркмении с Гарлыкским горно-обогатительным комбинатом по выпуску калийных удобрений, на строительстве которого заняты в том числе и предприятия Брестской области. Несоблюдение туркменской стороной взятых финансовых обязательств привело к тому, что, по образному выражению одного из чиновников, «немало наших предприятий сломали там хребет». Тем не менее, в официальных кругах утверждают: объект жив, на март 2017 года запланирована его сдача.

Кто остался на плаву?

Из всех предприятий отрасли самое плачевное положение у ОАО «Строительный трест № 8»: его кредиторская задолженность почти втрое превышает дебиторскую и составляет 40 млн деноминированных рублей. «Это единственная в министерстве организация, которая получила столько авансов в виде кредитных ресурсов и не смогла ими распорядиться правильно. Это преступление», — считает Елена Потупчик, зампредседателя республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства. За последние 3,5 года только за пользование кредитами трест уплатил 12 млн руб. в виде процентов.

Из предприятий, входящих в отраслевой профсоюз, считанные единицы работают с прибылью. Это РУПП «Гранит» и ОАО «Спецжелезобетон» из Микашевичей, ОАО «Березастройматериалы» и ОАО «Барановичский комбинат ЖБК». Причем на «Граните» не скрывают: удержаться на плаву удалось только благодаря маркетинговой службе, которая вовремя переориентировала производство на экспорт. Объемы экспорта по сравнению с прошлым годом составили 237%. Ожидается, что по итогам года на безубыточную работу выйдет также КУП «Брестжилстрой».