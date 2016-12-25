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Пользователей соцсетей напугал твит в аккаунте умершей актрисы
Аккаунт американской актрисы Джоан Риверз наделал немало шуму в Сети обычным поздравлением подписчиков с Рождеством. Об этом рассказывает
Джоан Риверз — известная в США тележурналистка, актриса и комик. Она умерла в 2014 году из-за осложнений во время операции на голосовых связках. На тот момент ей был 81 год.
Однако 25 декабря 2016 года в ее твиттер-аккаунте появилась свежая запись с текстом «Счастливого Рождества» и фотографией актрисы.
Подписчики Риверз принялись отвечать ей gif-изображениями. Похоже, они пытались выразить испуг и удивление.
Наверняка неясно, как именно запись появилась в аккаунте актрисы. Этот твит мог быть запланирован при ее жизни. Еще одна возможность — кто-то из ее близких решил сделать публикацию от имени Риверз, чтобы порадовать подписчиков.
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Аккаунт американской актрисы Джоан Риверз наделал немало шуму в Сети обычным поздравлением подписчиков с Рождеством.
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