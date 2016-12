Аккаунт американской актрисы Джоан Риверз наделал немало шуму в Сети обычным поздравлением подписчиков с Рождеством. Об этом рассказывает Buzzfeed .

Джоан Риверз — известная в США тележурналистка, актриса и комик. Она умерла в 2014 году из-за осложнений во время операции на голосовых связках. На тот момент ей был 81 год.

Однако 25 декабря 2016 года в ее твиттер-аккаунте появилась свежая запись с текстом «Счастливого Рождества» и фотографией актрисы.

Подписчики Риверз принялись отвечать ей gif-изображениями. Похоже, они пытались выразить испуг и удивление.