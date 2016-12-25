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В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

26.12.2016 14:01 — Разное | Ежедневник  
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В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

фото: ria.ru

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции.

По его словам, все готовые к подписанию документы уже согласованы, их просто направят в Минск, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что слово «манкирует» здесь уместно», - добавил Песков по поводу отсутствия Лукашенко на упомянутых саммитах. Говорить о причинах он не стал, подчеркнув, что это дело пресс-службы Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции.

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