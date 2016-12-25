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Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске

26.12.2016 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свои записи в книге, которая будет открыта 26 и 27 декабря, уже сделали послы Кубы, Кыргызстана и других стран.

Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в МинскеМинске" title="Цветы и лампады у посольства России в Минске" class="">
© Sputnik / Роман Шантар.
Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске

Ожидается, что в понедельник в посольство РФ в понедельник прибудет глава МИД Беларуси Владимир Макей, также планируется визит в дипмиссию премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, главы Министерства информации Лилии Ананич и министра спорта Александр Шамко.

К зданию дипмиссии неравнодушные белорусы с самого утра понедельника несут цветы и свечи.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы в Сирию, накануне упал в Черное море. В лайнере находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли.

На борту лайнера находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители дипмиссий различных стран посещают посольство России в Беларуси и делают записи в книге соболезнований в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным...

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