Свои записи в книге, которая будет открыта 26 и 27 декабря, уже сделали послы Кубы, Кыргызстана и других стран.

Минске" title="Цветы и лампады у посольства России в Минске" class="">

Минске" title="Цветы и лампады у посольства России в Минске" class=""> © Sputnik / Роман Шантар. Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске

Ожидается, что в понедельник в посольство РФ в понедельник прибудет глава МИД Беларуси Владимир Макей, также планируется визит в дипмиссию премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, главы Министерства информации Лилии Ананич и министра спорта Александр Шамко.

К зданию дипмиссии неравнодушные белорусы с самого утра понедельника несут цветы и свечи.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы в Сирию, накануне упал в Черное море . В лайнере находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли.

На борту лайнера находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих.