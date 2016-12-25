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Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске
26.12.2016 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Свои записи в книге, которая будет открыта 26 и 27 декабря, уже сделали послы Кубы, Кыргызстана и других стран.
Минске" title="Цветы и лампады у посольства России в Минске" class="">
© Sputnik / Роман Шантар.
Ожидается, что в понедельник в посольство РФ в понедельник прибудет глава МИД Беларуси Владимир Макей, также планируется визит в дипмиссию премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, главы Министерства информации Лилии Ананич и министра спорта Александр Шамко.
К зданию дипмиссии неравнодушные белорусы с самого утра понедельника несут цветы и свечи.
Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы в Сирию,
На борту лайнера находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих.
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Представители дипмиссий различных стран посещают посольство России в Беларуси и делают записи в книге соболезнований в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным...
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