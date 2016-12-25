Средняя зарплата белорусов в ноябре упала до 370 долларов. Но нашлось немало отраслей, в которых в прошлом месяце получали больше, чем заветные «по 500». FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности. Разбежка между самыми «богатыми» и самыми «бедными» составила 8,2 раза.
В каких сферах уже получают «по 500»
Во всех отраслях, которые попали в «десятку» самых денежных, в ноябре получали в среднем больше 500 долларов.
Зарплатой выше этой суммы могут похвастаться также специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью (1 016,2 рубля), оптовой торговлей (985,3 рубля), страхованием, перестрахованием и дополнительным пенсионным обеспечением, кроме обязательного социального страхования (984,1 рубля), оптовой и розничной торговлей автомобилями, мотоциклами и их ремонтом (979 рублей).
Напомним, президент поручил поднять в следующем году среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Правда, с оговоркой — при соответствующем росте производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновскийотметил, что выход на такую зарплату — «крайне тяжелая задача».
Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами в ноябре
сфера
зарплата, рублей
реальная зарплата к такому же периоду прошлого года, в %
информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания
3 346,6
-1,3
деятельность грузового воздушного транспорта
2 377,4
+65,2
деятельность пассажирского воздушного транспорта
2 057,2
+12,1
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
1 570
-11,1
вспомогательная деятельность воздушного транспорта
1 268
+12,1
деятельность в области телекоммуникаций
1 190,7
+10,1
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения
1 168,6
+2,3
производство кокса и продуктов нефтепереработки
1 166,4
-9,7
производство химических продуктов
1 163,6
-20,1
горнодобывающая промышленность
1 161,1
-3,5
За ноябрь заметно выросли получки специалистов, деятельность которых связана с грузовым воздушным транспортом (+410,6 рубля по сравнению с октябрем). За счет этой прибавки реальные заработки у них поднялись больше, чем у работников других сфер (+65,2% к аналогичному периоду прошлого года).
Для сравнения: зарплата программистов в ноябре выросла на 39,9 рубля, но их реальные заработки упали в прошлом месяце на 1,3% к такому же периоду 2015 года.
Работники культуры снова получают меньше всех
На первом месте рейтинга самых «бедных» снова оказались работники культуры — 409,2 рубля (немногим больше 210 долларов). Чуть больше в прошлом месяце зарабатывали специалисты, которые заняты деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг (412,4 рубля).
Во всех сферах из «десятки» самых низкооплачиваемых получки не превысили 290 долларов, а реальные заработки упали у всех без исключения.
К слову, в ноябрьском топ-10 «бедняков» не оказалось рыболовства и рыбоводства, где зарплаты за прошлый месяц выросли на 112,4 рубля (до 650,4 рубля).
Топ-10 сфер с самыми низкими зарплатами в ноябре
сфера
зарплата, рублей
реальная зарплата, в %
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры
409,2
-5
деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг
412,4
-6,5
творческая деятельность и развлечения
451,3
-6,3
растениеводство
481,1
-2,7
животноводство
497,1
-4,8
деятельность водного транспорта
498,8
-8,6
образование
510,1
-7
туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
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