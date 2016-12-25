Средняя зарплата белорусов в ноябре упала до 370 долларов. Но нашлось немало отраслей, в которых в прошлом месяце получали больше, чем заветные «по 500». FINANCE.TUT.BY посмотрел, как заработки белорусов отличаются по сферам деятельности. Разбежка между самыми «богатыми» и самыми «бедными» составила 8,2 раза.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

В каких сферах уже получают «по 500»

Во всех отраслях, которые попали в «десятку» самых денежных, в ноябре получали в среднем больше 500 долларов.

Зарплатой выше этой суммы могут похвастаться также специалисты, которые заняты профессиональной, научной и технической деятельностью (1 016,2 рубля), оптовой торговлей (985,3 рубля), страхованием, перестрахованием и дополнительным пенсионным обеспечением, кроме обязательного социального страхования (984,1 рубля), оптовой и розничной торговлей автомобилями, мотоциклами и их ремонтом (979 рублей).

Напомним, президент поручил поднять в следующем году среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Правда, с оговоркой — при соответствующем росте производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский отметил , что выход на такую зарплату — «крайне тяжелая задача».

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами в ноябре сфера зарплата, рублей реальная зарплата к такому же периоду прошлого года, в % информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания 3 346,6 -1,3 деятельность грузового воздушного транспорта 2 377,4 +65,2 деятельность пассажирского воздушного транспорта 2 057,2 +12,1 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1 570 -11,1 вспомогательная деятельность воздушного транспорта 1 268 +12,1 деятельность в области телекоммуникаций 1 190,7 +10,1 финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения 1 168,6 +2,3 производство кокса и продуктов нефтепереработки 1 166,4 -9,7 производство химических продуктов 1 163,6 -20,1 горнодобывающая промышленность 1 161,1 -3,5

За ноябрь заметно выросли получки специалистов, деятельность которых связана с грузовым воздушным транспортом (+410,6 рубля по сравнению с октябрем). За счет этой прибавки реальные заработки у них поднялись больше, чем у работников других сфер (+65,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Для сравнения: зарплата программистов в ноябре выросла на 39,9 рубля, но их реальные заработки упали в прошлом месяце на 1,3% к такому же периоду 2015 года.

Работники культуры снова получают меньше всех

На первом месте рейтинга самых «бедных» снова оказались работники культуры — 409,2 рубля (немногим больше 210 долларов). Чуть больше в прошлом месяце зарабатывали специалисты, которые заняты деятельностью по уходу в специализированных учреждениях и предоставление соцуслуг (412,4 рубля).

Во всех сферах из «десятки» самых низкооплачиваемых получки не превысили 290 долларов, а реальные заработки упали у всех без исключения.

К слову, в ноябрьском топ-10 «бедняков» не оказалось рыболовства и рыбоводства, где зарплаты за прошлый месяц выросли на 112,4 рубля (до 650,4 рубля).

Топ-10 сфер с самыми низкими зарплатами в ноябре сфера зарплата, рублей реальная зарплата, в % деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры 409,2 -5 деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг 412,4 -6,5 творческая деятельность и развлечения 451,3 -6,3 растениеводство 481,1 -2,7 животноводство 497,1 -4,8 деятельность водного транспорта 498,8 -8,6 образование 510,1 -7 туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность 530,7 -2,4 услуги по общественному питанию 532,6 -6,8 услуги по временному проживанию 545,4 -6,4