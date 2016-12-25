Комиссия КХЛ на основании анализа статистических данных признала лучшим вратарем по итогам 17-й недели голкипера минского «Динамо» Бена Скривенса. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, «зубры» в трех последних гостевых матчах одержали три победы. Две из них — на ноль, пропустив в этих поединках всего одну шайбу.

Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя — лучшие в лиге на прошедшей неделе).

Лучшим защитником признан хоккеист московского «Динамо» Илья Никулин. Лучшим нападающим стал игрок «Барыса» Найджел Доус, а лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев.

Минское «Динамо» после 42 игр с 73 очками занимает пятое место в западной конференции и пока находится в зоне плей-офф. Следующий матч минчане проведут 3 января в Минске против питерского СКА.

До нового года команда сыграет на Кубке Шпенглера .