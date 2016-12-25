﻿﻿ Скривенс стал лучшим вратарем 17-й недели КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скривенс стал лучшим вратарем 17-й недели КХЛ

26.12.2016 14:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комиссия КХЛ на основании анализа статистических данных признала лучшим вратарем по итогам 17-й недели голкипера минского «Динамо» Бена Скривенса. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, «зубры» в трех последних гостевых матчах одержали три победы. Две из них — на ноль, пропустив в этих поединках всего одну шайбу.

Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя — лучшие в лиге на прошедшей неделе).

Лучшим защитником признан хоккеист московского «Динамо» Илья Никулин. Лучшим нападающим стал игрок «Барыса» Найджел Доус, а лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев.

Минское «Динамо» после 42 игр с 73 очками занимает пятое место в западной конференции и пока находится в зоне плей-офф. Следующий матч минчане проведут 3 января в Минске против питерского СКА.

До нового года команда сыграет на Кубке Шпенглера.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надёжности 0,33

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика