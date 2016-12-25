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Скривенс стал лучшим вратарем 17-й недели КХЛ
Комиссия КХЛ на основании анализа статистических данных признала лучшим вратарем по итогам 17-й недели голкипера минского «Динамо» Бена Скривенса. Об этом сообщает официальный
Напомним, «зубры» в трех последних гостевых матчах одержали три победы. Две из них — на ноль, пропустив в этих поединках всего одну шайбу.
Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя — лучшие в лиге на прошедшей неделе).
Лучшим защитником признан хоккеист московского «Динамо» Илья Никулин. Лучшим нападающим стал игрок «Барыса» Найджел Доус, а лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев.
Минское «Динамо» после 42 игр с 73 очками занимает пятое место в западной конференции и пока находится в зоне плей-офф. Следующий матч минчане проведут 3 января в Минске против питерского СКА.
До нового года команда
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Скривенс отразил 98,97 процента бросков при коэффициенте надёжности 0,33
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