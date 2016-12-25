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В Речице женщина на Mitsubishi после столкновения с рейсовым автобусом снесла деревянный забор

26.12.2016 14:44 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в районном центре около полудня 26 декабря на перекрестке улиц Хлуса и Сыдько, сообщает газета «Дняпровец».


Водитель внедорожника пояснила, что она ехала со стороны улицы Трифонова. Остановилась перед перекрестком и посмотрела по сторонам. Женщине показалось, что помех для дальнейшего движения не было, и она тронулась с места.

Версия водителя автобуса значительно отличается. Мужчина рассказал, что он ехал по главной дороге со скоростью около 40 км/ч. Практически перед проездом перекрестка он успел заметить, что со второстепенной дороги, не останавливаясь, выезжает автомобиль. Водитель МАЗа резко затормозил и принял вправо, пытаясь уйти от столкновения.



В итоге Mitsubishi врезался в деревянный забор, а автобус зацепил жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

 
 
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ДТП случилось в районном центре около полудня 26 декабря на перекрестке улиц Хлуса и Сыдько.

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