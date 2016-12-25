|
Жители Абхазии скорбят по погибшим в авиакатастрофе на Черном море
26.12.2016 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Со вчерашнего вечера в посольство России в Абхазии люди несут цветы и оставляют записи в книге соболезнований, над зданием посольства приспущен флаг, отменены все мероприятия, сообщил
Трагедия произошла утром в воскресенье. Отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, пропала с радаров в 5:40 утра по московскому времени. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира- военнослужащие, девять представителей российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абхазия скорбит вместе с россиянами по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 в Сочи.
|
Архив (Разное)
Комментарии