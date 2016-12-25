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Жители Абхазии скорбят по погибшим в авиакатастрофе на Черном море

26.12.2016 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Со вчерашнего вечера в посольство России в Абхазии люди несут цветы и  оставляют записи в книге соболезнований, над зданием посольства приспущен флаг, отменены все мероприятия, сообщил Sputnik Абхазия пресс-атташе посольства РФ в Абхазии Турал Джавадов.

Трагедия произошла утром в воскресенье. Отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, пропала с радаров в 5:40 утра по московскому времени. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира- военнослужащие, девять представителей российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии.    

 
 
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Абхазия скорбит вместе с россиянами по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

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