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Спортивно-культурный комплекс Университета культуры в Минске сдадут в следующем году

26.12.2016 15:07 — Разное | Tut.by  
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Возобновились работы по возведению спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Мингорисполкоме.


Строить спортивный комплекс начали еще в 2007 году и планировали завершить в 2011 году. Но стройка замерла, когда объект был готов лишь на треть. Долгое время спортивный объект, который начали возводить рядом с университетом, был законсервирован. Заказчиком комплекса ранее выступала Дирекция строящихся объектов Министерства культуры. Поскольку эта структура ликвидирована, ее объекты распределены между другими организациями. Часть из них, в том числе и упомянутый спортивно-культурный комплекс, достался Управлению капитального строительства Мингорисполкома. Этот объект достраивает ОАО «Стройтрест № 1».

ctv.by

— Проведено обследование конструкций, поскольку объект стоит с 2008 года. Сейчас выполняется усиление, где это необходимо. В течение 2017 года будут выполнены основные монтажно-строительные работы и подано тепло, чтобы можно было заниматься внутренней отделкой помещений, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Финансирование идет за счет республиканской инвестпрограммы и частично за счет собственных средств университета. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2018 году.

В нем будут большой спортивный зал с трибунами и административный двухэтажный блок, в котором помимо кабинетов разместятся также тренажерный зал, сауна с бассейном. Рассчитано, что универсальный спортзал можно будет трансформировать под проведение культурно-зрелищных мероприятий.

Предполагается, что заниматься спортом в комплексе будут не только студенты, но и жители района.

 
Теги: Минск
 
 
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