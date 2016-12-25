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Спортивно-культурный комплекс Университета культуры в Минске сдадут в следующем году
Возобновились работы по возведению спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств, сообщили корреспонденту агентства «
Строить спортивный комплекс начали
— Проведено обследование конструкций, поскольку объект стоит с 2008 года. Сейчас выполняется усиление, где это необходимо. В течение 2017 года будут выполнены основные монтажно-строительные работы и подано тепло, чтобы можно было заниматься внутренней отделкой помещений, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Финансирование идет за счет республиканской инвестпрограммы и частично за счет собственных средств университета. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2018 году.
В нем будут большой спортивный зал с трибунами и административный двухэтажный блок, в котором помимо кабинетов разместятся также тренажерный зал, сауна с бассейном. Рассчитано, что универсальный спортзал можно будет трансформировать под проведение культурно-зрелищных мероприятий.
Предполагается, что заниматься спортом в комплексе будут не только студенты, но и жители района.
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Объект строили почти 10 лет.
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