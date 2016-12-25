Возобновились работы по возведению спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств, сообщили корреспонденту агентства « Минск-Новости » в Мингорисполкоме.





Строить спортивный комплекс начали еще в 2007 году и планировали завершить в 2011 году. Но стройка замерла, когда объект был готов лишь на треть. Долгое время спортивный объект, который начали возводить рядом с университетом, был законсервирован. Заказчиком комплекса ранее выступала Дирекция строящихся объектов Министерства культуры. Поскольку эта структура ликвидирована, ее объекты распределены между другими организациями. Часть из них, в том числе и упомянутый спортивно-культурный комплекс, достался Управлению капитального строительства Мингорисполкома. Этот объект достраивает ОАО «Стройтрест № 1».

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— Проведено обследование конструкций, поскольку объект стоит с 2008 года. Сейчас выполняется усиление, где это необходимо. В течение 2017 года будут выполнены основные монтажно-строительные работы и подано тепло, чтобы можно было заниматься внутренней отделкой помещений, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. — Финансирование идет за счет республиканской инвестпрограммы и частично за счет собственных средств университета. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2018 году.

В нем будут большой спортивный зал с трибунами и административный двухэтажный блок, в котором помимо кабинетов разместятся также тренажерный зал, сауна с бассейном. Рассчитано, что универсальный спортзал можно будет трансформировать под проведение культурно-зрелищных мероприятий.

Предполагается, что заниматься спортом в комплексе будут не только студенты, но и жители района.