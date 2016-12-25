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ФСБ назвала основные версии авиакатастрофы Ту-154

26.12.2016 15:12 — Разное | Ежедневник  
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ФСБ назвала основные версии авиакатастрофы Ту-154

фото: ria.ru

ФСБ не обнаружила признаков теракта или диверсии при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в районе Сочи, сообщили представители ведомства.

В ФСБ уточнили, что на борту не было военных грузов и опасных веществ, которые могли бы стать причиной катастрофы.

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, пишет РИА Новости.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается, оперативники опрашивают очевидцев и анализируют видеозаписи.

Как ранее сообщило Минобороны, разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков. Его общий налёт превышал три тысячи часов. Самолёт был выпущен в 1983 году, общий налёт составляет 6689 часов.

В районе поисковой операции на месте крушения Ту-154 работают 45 судов, а также пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек.

Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

 
 
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ФСБ не обнаружила признаков теракта или диверсии при осмотре обломков Ту-154, разбившегося в районе Сочи, сообщили представители ведомства.

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