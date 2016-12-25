Для белорусских ученых созданы очень выгодные условия по покупке жилья. Об этом на пресс-конференции, посвященной Году науки в Беларуси, рассказал Александр Шумилин — председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГНТК).



Александр Шумилин. Фото: Белта

«Защитил человек в течение трех лет после аспирантуры диссертацию — мы выдаем квартиру с 20-летней рассрочкой по возврату [ее стоимости]. Не бесплатно, конечно, но человек может получить жилье», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что в планах ГКНТ — упростить для ученых работу с проектами, в реализации которых есть риск, сделать проще инвестирование в научные проекты и усилить работу по защите интеллектуальной собственности белорусских ученых.

Кроме того, в следующем году белорусские ученые примут участие в выставке высоких технологий в Майами. Это будет первая за 15 лет выставка в США, где будут представлены разработки белорусов.

Планы на будущее

Перспективные направления работы на будущий год, по мнению главы ГКНТ, — это разработка электромобилей, медицинское приборостроение и персонифицированная медицина, космическое приборостроение, беспилотные летательные аппараты, а также лесохимия.

Шумилин рассказал, что В Беларуси сейчас разработано 17 государственных научно-технических программ.

До 2020 года планируется создать более 1200 новшеств, более 350 наименований машин, 209 технологических процессов, более 180 автоматизированных систем, 60 сортов животных и растений, 40 лекарственных средств, 450 программ, методик, инструкций и других видов научно-технической продукции.

По планам к 2020 будет выпущено инновационной продукции на 7 миллиардов рублей (деноминированных), более четверти поставят на экспорт.