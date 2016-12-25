|
Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за траура
Организаторы
— В связи с трагедией,
— Страшную трагедию ничем не восполнить, — прокомментировал Михайлов свое решение в эфире «Радио Рокс». — Было бы глупо сегодня делать народный корпоратив, это будет некорректно. Завтра постараемся все выполнить в полном объеме, ждем вас в «Минск-Арене».
Шоу перенесено на 27 декабря, 20.00. Все билеты действительны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт российского исполнителя в Минске переносится уже второй раз. Михайлов выступит для минчан 27 декабря.
|
Архив (Разное)
Комментарии