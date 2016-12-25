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Стас Михайлов перенес концерт в Минске из-за траура

26.12.2016 15:16 — Разное | Tut.by  
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Организаторы концерта Стаса Михайлова сообщили AFISHA.TUT.BY, что выступление российского артиста переносится из-за объявленного траура в связи с крушением самолета Ту-154. Михайлов должен был выступить перед белорусскими зрителями сегодня.

— В связи с трагедией, произошедшей вчера в Сочи, артист принял решение перенести свой концерт, — сообщили организаторы.

— Страшную трагедию ничем не восполнить, — прокомментировал Михайлов свое решение в эфире «Радио Рокс». — Было бы глупо сегодня делать народный корпоратив, это будет некорректно. Завтра постараемся все выполнить в полном объеме, ждем вас в «Минск-Арене».

Шоу перенесено на 27 декабря, 20.00. Все билеты действительны.


 
Теги: Минск
 
 
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Концерт российского исполнителя в Минске переносится уже второй раз. Михайлов выступит для минчан 27 декабря.

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