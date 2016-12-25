Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, известный активист Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". В настоящее время поиски обломков самолета и тел погибших на море в Гагре ведут два абхазских катера и 20 человек Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, на берегу работают еще 50 человек.

"С утра поиск осуществляется во всей акватории Гагрского района, и по береговой линии поиск ведут наши спасатели. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации", — сообщил заместитель министра ЧС Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия .

Сегодняшний день в России объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе. День траура также объявлен в Беларуси.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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