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Катера МЧС Абхазии ищут тела и обломки Ту-154 в Гагрской бухте

26.12.2016 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, известный активист Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". В настоящее время поиски обломков самолета и тел погибших на море в Гагре ведут два абхазских катера и 20 человек Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, на берегу работают еще 50 человек. 

"С утра поиск осуществляется во всей акватории Гагрского района, и по береговой линии поиск ведут наши спасатели. Мы находимся в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации", — сообщил заместитель министра ЧС Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Сегодняшний день в России объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе. День траура также объявлен в Беларуси. 

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Подобности слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Поиски тел погибших и обломков самолета Ту-154 в Гагрской бухте в настоящее время продолжают два абхазских катера, рассказал Sputnik замминистра по чрезвычайным...

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