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Минская "Юность" рассказала о причинах тендера на запрещенный WADA милдронат

26.12.2016 15:33 — Разное | Tut.by  
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26 декабря 2016 года на сайте Euroradio.fm была размещена информация о закупке минской «Юностью» препарата «Милдронат», содержащего в составе запрещенное для применения спортсменами вещество мельдоний.


Фото: ХК "Юность"

Хоккейный клуб «Юность-Минск» заявил, что в своей спортивной деятельности придерживается правил борьбы с допингом и не поощряет спортсменами применения запрещенных препаратов.

Ситуацию пояснил врач спортивной медицины, начальник отдела медицинского обеспечения клуба Андрей Константинович:

— «Милдронат» может использоваться спортсменами для лечения заболеваний, но только при оформлении терапевтического исключения. С момента внесения мельдония в список запрещенных препаратов хоккеистами команды «Юность-Минск» не применялся данный препарат. После матчей проводятся допинг-тесты. И отсутствие положительных результатов на запрещенные вещества в анализах спортсменов нашего клуба подтверждают это.

Задание на закупку организацией тех или иных препаратов оформляется в конце года, имеет предварительный характер и охватывает все 12 месяцев следующего. Предвидеть, кому, когда и какой препарат может понадобиться в будущем, невозможно. Проводя тендер, организация только определяет компанию, у которой будут приобретаться лекарственные средства. Сама закупка препаратов происходит в случае их необходимости. В случае с содержащими запрещенные вещества — только после оформления терапевтического исключения. Однако после внесения «Милдроната» в список запрещенных препаратов, хоккейным клубом «Юность-Минск» ни он, ни его аналоги не приобретались.

 
Теги: Минск
 
 
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26 декабря 2016 года на сайте Euroradio.fm была размещена информация о закупке минской "Юностью" препарата "Милдронат", содержащего в составе запрещенное для применения...

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