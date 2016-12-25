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реактивная противотанковая граната не смогла уничтожить М1 Abrams

26.12.2016 15:48 — Разное | Tut.by  
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В сети появилось видео боев 9-й иракской механизированной дивизии за госпиталь в Мосуле. На одном из кадров видно, как Abrams получает попадание в борт противотанковой гранаты выпущенной террористами.

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Танк не только не утратил подвижности, но и смог вовремя отойти. Возможно, в Abrams попала тандемная противотанковая граната. На предшествующих поражению боевой машины кадрах был показан боевик, в руках котрого был РПГ с похожим боеприпасом.


Изображение: youtube.com

Напомним, что иракские военные получили танки М1А1М. Эти машины отличались от американских отсутствием пакета брони из обедненного урана и более простой СУО.

Тем не менее, М1А1М с обученным экипажем является серьезным противником.Танк вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой M256, созданной на базе немецкой Rheinmetall L44, а также крупнокалиберным пулеметом 12,7-мм M2HB  и двумя 7,62-мм пулеметами M240.

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Ролик снят во время сражения иракской армии за город Мосул.

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