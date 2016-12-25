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В Беларуси появятся электромобили-такси
В Беларуси появятся электромобили-такси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на пресс-конференции на тему «Год науки в Беларуси».
Как заметил Александр Шумилин, в 2017 году в Беларуси планируется сформировать несколько комплексных государственных научно-технических целевых программ, целью которых являются не просто научно-технические разработки и опытные образцы, а конкретная продукция и конкретное производство.
В том числе ставится задача сформировать комплексную целевую программу по электромобилям.
Кстати, первый прототип уже сделан. Сейчас стоит задача в течение 2017 года сделать первые 100 электромобилей и запустить их в опытную эксплуатацию.
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Выпуск отечественных автомобилей планируют наладить уже в 2017 году.
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