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В Беларуси появятся электромобили-такси

26.12.2016 15:52 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси появятся электромобили-такси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на пресс-конференции на тему «Год науки в Беларуси».

Двигатель отечественный, батареи китайские. Каким будет белорусский электромобиль

Как заметил Александр Шумилин, в 2017 году в Беларуси планируется сформировать несколько комплексных государственных научно-технических целевых программ, целью которых являются не просто научно-технические разработки и опытные образцы, а конкретная продукция и конкретное производство.

В том числе ставится задача сформировать комплексную целевую программу по электромобилям.
«Электробус мы уже сделали, и это направление будем развивать. Из Академии наук есть заявки по разработке и производству первых ста электромобилей на базе предприятия „БелДжи“. У нас появятся первые такси-электромобили», — рассказал руководитель ГКНТ.

Кстати, первый прототип уже сделан. Сейчас стоит задача в течение 2017 года сделать первые 100 электромобилей и запустить их в опытную эксплуатацию.
«Он не должен быть, наверное, дороже, чем обычный», — сказали на пресс-конференции, однако точных цен пока не называют.

 
 
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Выпуск отечественных автомобилей планируют наладить уже в 2017 году.

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