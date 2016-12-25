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Макей оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в Минске
26.12.2016 16:00 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Беларусь вместе с Россией скорбит о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем.
Белорусы рассматривают горе, которое произошло вчера в России, как личное, сказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, оставляя запись в Книге соболезнований в российском посольстве в Беларуси, пишет
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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Беларусь вместе с Россией скорбит о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем.
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