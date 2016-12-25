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Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем имени Александрова
26.12.2016 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром в воскресенье над Черным морем в шести километрах от береговой линии Сочи потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и их руководитель, главный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов.
Иосиф Кобзон назвал авиакатастрофу "большой трагедией для культуры и для армейской аудитории". Артист добавил, что "должен был лететь вместе ними". Об этом его просил руководитель коллектива Валерий Халилов.
"В последний раз я работал с Халиловым в Колонном зале 14 декабря, а 17 декабря с ним и его коллективом выступил перед суворовцами в Перми. Я работал с ними больше всех артистов вместе взятых. Что вспоминать? Он прекрасный музыкант, композитор, дирижер", — рассказал Кобзон в эфире радио Sputnik.
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Известие об авиакатастрофе, в которой погибли артисты и руководитель ансамбля имени Александрова, стало шоком для народного артиста СССР Иосифа Кобзона,...
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