В Беларуси в понедельник в связи с трагедией, которая произошла над Черным морем, был объявлен день траура. У посольства России в Минске с самого утра многолюдно — неравнодушные граждане приносят цветы и свечи. С 26 по 27 декабря в дипмиссии открыта книга соболезнований.



© Sputnik / Роман Шантар. Сотни слов сочувствия: белорусы скорбят вместе с Россией

Выразить сочувствие российскому народу прибыли и главы белорусских министерств, ведомств и зарубежные дипломаты. Также в посольство прибыл и глава МИД Беларуси Владимир Макей , он отметил, что те люди, которые сегодня приходят к посольству, делают это по зову сердца.

"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал министр иностранных дел.

Самолет ВКС России, который направлявшийся в Сирию из Москвы, потерпел крушение после дозаправки в Сочи в воскресенье утром. По данным Минобороны РФ, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.