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Министры выразили соболезнования России в посольстве в Минске
26.12.2016 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси в понедельник в связи с трагедией, которая произошла над Черным морем, был объявлен день траура. У посольства России в Минске с самого утра многолюдно — неравнодушные граждане приносят цветы и свечи. С 26 по 27 декабря в дипмиссии открыта книга соболезнований.
© Sputnik / Роман Шантар.
Выразить сочувствие российскому народу прибыли и главы белорусских министерств, ведомств и зарубежные дипломаты. Также в посольство
"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал министр иностранных дел.
Самолет ВКС России, который направлявшийся в Сирию из Москвы, потерпел крушение после дозаправки в Сочи в воскресенье утром. По данным Минобороны РФ, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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