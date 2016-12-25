﻿ Министры выразили соболезнования России в посольстве в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Министры выразили соболезнования России в посольстве в Минске

26.12.2016 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в понедельник в связи с трагедией, которая произошла над Черным морем, был объявлен день траура. У посольства России в Минске с самого утра многолюдно — неравнодушные граждане приносят цветы и свечи. С 26 по 27 декабря в дипмиссии открыта книга соболезнований.

Министры выразили соболезнования России в посольстве в Минске
© Sputnik / Роман Шантар.
Сотни слов сочувствия: белорусы скорбят вместе с Россией

Выразить сочувствие российскому народу прибыли и главы белорусских министерств, ведомств и зарубежные дипломаты. Также в посольство прибыл и глава МИД Беларуси Владимир Макей, он отметил, что те люди, которые сегодня приходят к посольству, делают это по зову сердца.

"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал министр иностранных дел.

Самолет ВКС России, который направлявшийся в Сирию из Москвы, потерпел крушение после дозаправки в Сочи в воскресенье утром. По данным Минобороны РФ, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы министерств и ведомств Беларуси сделали записи в книге соболезнований в посольстве России в Минске в связи с авиакатастрофой самолета ВКС РФ Ту-154. Смотрите...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Карачевский: в современной белорусской драматургии — дефицит комедий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика