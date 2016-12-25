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Карачевский: в современной белорусской драматургии — дефицит комедий

26.12.2016 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Год культуры в Беларуси был непростым в финансовом плане, но, несмотря на кризис, многие запланированные театральные проекты удалось реализовать, сообщил в студии радио Sputnik Владимир Карачевский.

В частности, знаковым для Беларуси стал конкурс на создание пьес, посвященных Франциску Скорине и грядущему 500-летию белорусского книгопечатания. Пьесы на конкурс поступили не только от белорусских авторов, но и от многих зарубежных, в том числе из России и США.

"Поступило большое количество качественного материала. Более трети пьес достойны внимания театральной общественности. Их постановки уже начались в белорусских театрах ", — собщил в студии радио Sputnik Владимир Карачевский.

По словам директора РТБД, белорусская драматургия стала востребованной, несмотря на то, что ее не всегда воспринимает неискушенный зритель. Произведения белорусских драматургов ставят во многих странах мира.

"Например, пьеса Дмитрия Богославского "Любовь людей" поставлена в 13 театрах мира. Такие имена как Николай Рудковский,  Андрей Курейчик, Диана Балыко — их ставят и в России, и в Литве, и в Польше, и даже в Китае", — констатировал собеседник Sputnik.

Особенностями белорусской драматургии Владимир Карачевский назвал острые — социальные, религиозные, и даже геополитические — темы, интересующие драматургов, и при этом отметил нехватку качественных комедий.

"Это одна из больных тем не только белорусского, но всего современного театра. Наверное, потому, что в последнее время в нашу жизнь активно вошел Comedy Club. Очевидно, качественные, умные комедии с достойным, "вкусным" юмором писать сложнее, чем серьезные произведения", — уточнил директор РТБД.

Полную версию беседы с директором Республиканского театра белорусской драматургии Владимиром Карачевским об итогах театральной жизни Беларуси в 2016 году слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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О театральных событиях Года культуры в Беларуси, востребованности белорусских драматургов за рубежом и дефиците качественных комедий ведущий радио Sputnik Беларусь...

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