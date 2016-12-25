Три человека получили ранения в ДТП, которое произошла 26 декабря, около 13.00, в Гибуличах. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, водитель Peugeot ехал в Коробчицы. На перекрестке с Индурским шоссе он не заметил Toyota и столкнулся с ней. От удара Peugeot развернуло на 180 градусов, а Toyota выбросило в кювет.

В результате ДТП три пассажира Toyota получили травмы различной степени тяжести.







