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Под Гродно столкнулись Toyota и Peugeot: пострадали три человека

26.12.2016 17:18 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили ранения в ДТП, которое произошла 26 декабря, около 13.00, в Гибуличах. Об этом сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, водитель Peugeot ехал в Коробчицы. На перекрестке с Индурским шоссе он не заметил Toyota и столкнулся с ней. От удара Peugeot развернуло на 180 градусов, а Toyota выбросило в кювет.

В результате ДТП три пассажира Toyota получили травмы различной степени тяжести.



 
 
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