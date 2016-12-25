﻿ Видеомост к Международному Дню кино. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Видеомост к Международному Дню кино

26.12.2016 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. Spuntik в этот день пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Эстонии  кинематографистов, чтобы осудить достижения киностудий в 2016 году, творчество молодых режиссеров, зрительские предпочтения, рейтинги и прогнозы на 2017 года. Гости в студии:

В Минске:

  • Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорь ПОРШНЕВ

В Бишкеке:

  • Режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1974) Геннадий БАЗАРОВ;
  • Режиссер,Народный артист Киргизии (1975), Народный артист СССР (1991) Болот ШАМШИЕВ.

В Кишиневе:

  • режиссер, сценарист Николай ГИБУ. 

В Астане, Тбилиси, Таллине:

  • кинематографисты и кинокритики (персоналии уточняются).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 28 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Астана-Бишкек-Кишинев-Минск-Таллин-Тбилиси, приуроченный к Международному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Мы же за этот дом заплатили". Жильцы многоэтажки борются за право хранить велосипеды в тамбуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика