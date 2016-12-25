Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. Spuntik в этот день пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Эстонии кинематографистов, чтобы осудить достижения киностудий в 2016 году, творчество молодых режиссеров, зрительские предпочтения, рейтинги и прогнозы на 2017 года. Гости в студии:

В Минске:

Генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Игорь ПОРШНЕВ

В Бишкеке:

Режиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1974) Геннадий БАЗАРОВ;

Режиссер,Народный артист Киргизии (1975), Народный артист СССР (1991) Болот ШАМШИЕВ.

В Кишиневе:

режиссер, сценарист Николай ГИБУ.

В Астане, Тбилиси, Таллине:

кинематографисты и кинокритики (персоналии уточняются).

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 28 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.