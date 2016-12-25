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Видеомост к Международному Дню кино
26.12.2016 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день кино — праздник профессионалов и любителей кино по всему миру отмечается ежегодно 28 декабря. Spuntik в этот день пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Эстонии кинематографистов, чтобы осудить достижения киностудий в 2016 году, творчество молодых режиссеров, зрительские предпочтения, рейтинги и прогнозы на 2017 года. Гости в студии:
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Астане, Тбилиси, Таллине:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который состоится 28 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В среду, 28 декабря, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Астана-Бишкек-Кишинев-Минск-Таллин-Тбилиси, приуроченный к Международному...
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