Жильцы многоквартирного дома в Могилеве год хранили велосипеды и коляски в тамбурах с заваренным мусоропроводом. Для сохранности имущества некоторые установили двери. И вдруг получили решение администрации района: двери снять, дверные проемы восстановить.





Многоэтажку на улице Чигринова, 5, в Могилеве начали заселять 2 года назад. Дольщики говорят, что на общем собрании жильцов, когда дом сдавали в эксплуатацию, директор обслуживающей частной организации «Коммунальник-МК» Андрей Короткевич якобы разрешил хранить в тамбурах имущество.

— Он сказал, что мусоропровод все равно заварен, им пользоваться никто не будет, поэтому на пустующей площади можно хранить коляски, велосипеды, — объясняет Игорь, владелец квартиры в доме на Чигринова, 5.

Жильцы с удовольствием воспользовались такой возможностью. Некоторые соседи по этажу вскладчину установили двери — для сохранности имущества. А год спустя «Коммунальник-МК» передал им решение администрации района, которая расценила установку дверей как «самовольное переустройство во вспомогательных помещениях». Двери постановили снять, а дверные проемы восстановить в прежнем виде. Причем не все двери — три из семи.





— Мы начали разбираться, почему так. В тамбуре ведь ни пожарного выхода, ни пожарной сигнализации нет — голые стены и мусоропровод. Даже свет не везде есть. Прочли на TUT.BY комментарий начальника управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрея Ромашко и пошли с распечатанной статьей в администрацию района. Знаете, что нам сказали? Что это просто слова чиновника с трибуны, которые ничего не значат, — в замешательстве разводят руками жильцы дома.

Цитата Андрея Ромашко: «Если в доме заварили мусоропровод, который находится в отдельном помещении, жильцы этажа могут отгородить себе эту часть под кладовку под хранение велосипедов, колясок или еще чего-то с согласия 2/3 собственников квартир в доме».

Жильцы собрали подписи за то, чтобы неиспользуемые помещения с заваренным мусоропроводом отдали им под хранение имущества. Говорят, что «за» подписались около 90% владельцев квартир.





В «Коммунальнике-МК» успокаивают: вопрос решается, сносить уже установленные двери пока не нужно. Объясняют: право на пользование нежилыми помещениями в доме имеют все жильцы дома. И для того, чтобы ограничить доступ на ту или иную территорию, нужно согласие владельцев квартир. Также необходимо согласие МЧС — инспектора ждут со дня на день.

— Если установка дверей не противоречит противопожарным нормам, мы предложим жильцам просто собрать подписи, чтобы все было законно. Тогда установить двери смогут и другие, — уточнили в организации.





Жильцы пока не очень верят обещаниям и ждут прихода инспектора МЧС, который, возможно, поможет поставить точку в этом деле.

— В противном случае будем требовать, чтобы нам предоставили для хранения велосипедов и колясок мусороприемники на первых этажах, — говорят могилевчане. — В одном из них «Коммунальник-МК» устроил бытовку дворника, в другом — уборщицы. Ведь если мы отгородили помещения на этажах дверьми незаконно, выходит, обслуживающая организация — тоже? Потому что разрешения на это мы не давали.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков говорит, что дольщики вправе пользоваться нежилыми помещениями. Их отношения в этом случае регулирует закон «О совместном домовладении» .

— Территория около мусоропровода относится к имуществу, которое находится в общей долевой собственности граждан. Пользоваться этими площадями — вспомогательными помещениями — они могут. Однако эти вопросы должны решаться на собраниях, где будет составляться протокол, собираться подписи. Если решение принимается положительно, то вспомогательной площадью пользуются в равных долях. Например, вспомогательное помещение площадью 2 кв. м делится на равные части между четырьмя квартирами на этаже — по 0,5 кв. м каждой для хранения имущества, — объясняет он.

Установка дверей должна быть проведена после общего собрания с разрешения эксплуатирующей организации и пожарного надзора, подчеркивает Игорь Даньков.



