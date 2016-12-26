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Барбершоп: мужской клуб и салон брутальной красоты

26.12.2016 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев решил не отставать от модных тенденций, и сдался со своими зарослями на голове и лице в крепкие руки профессионалов.

Все популярнее в Беларуси становится культура мужских салонов красоты. В частности — красоты мужского волосяного покрова головы и лица. Называются они "барбершопы" — от английского слова barber, что означает брадобрей, парикмахер.  В мире традиция барбершопов, как мужских парикмахерских, сложилась довольно давно. В нашей стране это явление только приобретает популярность. А если эту статью читает милая девушка, то все для женщин она найдет тут!!!

Барбершоп: мужской клуб и салон брутальной красоты
© Sputnik Владимир Астапкович
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Барбершоп можно назвать своего рода мужским клубом. Это сообщества мужчин, ценящих хорошее обслуживание, серьезное отношение, собственный внешний вид. Мастера — только мужчины — барьеры, которым клиенты доверяют полностью, порой относятся, как к лечащему врачу. Причем, есть определенная специфика — если вашей бородой займутся везде, то не в каждом барбершопе возьмутся вас постричь, если у вас какая-то особенная длина или состояние волос.

Опять же, барбер всегда даст хороший совет, как следить за внешним видом. К ним стоит прислушаться — как в нашем случае, к советам мастера Ильи Метлицкого, потомственного парикмахера с почти 15-летним стажем. Кое-где могут предложить и разного рода напитки, иногда — даже сигару.

Можно смело сказать, что посещение барбершопа — это настоящее удовольствие и отдых. Только не забывайте, что красота или просто опрятный вид не терпят суеты. В кресле будьте готовы провести не меньше полутора часов. Но это стоит того!

 
 
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