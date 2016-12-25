﻿ Боевые потери украинской армии в 2016 году оказались меньше, чем боевые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Боевые потери украинской армии в 2016 году оказались меньше, чем боевые

26.12.2016 19:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Боевые потери украинской армии в 2016 году оказались меньше, чем боевые

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос Украинской службы Би-би-си.

"Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256", - отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: "В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных силах Украины составляют более 100 единиц".

За год контракты на службу в украинской армии подписали около 7,5 тысяч человек.

6 декабря начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью парламентскому изданию "Голос Украины" назвал последние данные о потерях, которые понесли военные и другие украинские силовики за все время боевых действий на востоке страны.

По словам Муженко, с начала проведения операции погибли 3 064 человек "от всех силовых структур", из которых 2 636 - военнослужащие вооруженных сил Украины, причем "из этого числа 2 148 - это боевые потери". Ранения получили 10 753 силовика, из них 8 897 - военные.

По данным ООН на сентябрь 2016 года, всего во время конфликта на востоке Украины погибли 9 640 человек, включая мирных жителей, более 22 тысяч были ранены.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, говорится в ответе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины на запрос...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за отсутствия Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге ОДКБ остался без нового секретаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика